Președintele FIFA, Gianni Infantino, a primit un sprijin decisiv pentru candidatura sa la alegerile din primăvara anului viitor. Cele 54 de federații africane s-au reunit pentru a-și declara sprijinul necondiționat față de conducătorul elvețian, iar în schimb, Infantino le-a promis noi investiții și resurse financiare suplimentare destinate dezvoltării sportului pe continent, relatează Reuters.

Liderul forului mondial s-a adresat conducerii fotbalului african în cadrul unui eveniment special organizat în Capul Verde. Această întâlnire strategică a reprezentat o oportunitate majoră de comunicare directă cu mai mult de un sfert din totalul celor 211 membri cu drept de vot în cadrul FIFA.

Poziția solidă obținută în Africa vine după o perioadă complicată pentru Infantino. La începutul acestui an, el a fost obligat să abandoneze o propunere controversată ce viza cedarea unei participații în drepturile asupra competițiilor FIFA. Inițiativa respectivă stârnise un val de critici aprinse, în special din partea federațiilor din Europa și America de Nord, punând sub semnul întrebării susținerea sa electorală.

În ciuda tensiunilor cu alte continente, Confederația Africană de Fotbal a închis rândurile în favoarea elvețianului. Președintele CAF, Patrice Motsepe, a confirmat poziția fermă a continentului în cadrul discursului ținut în fața asistenței.

„Cele 54 de federaţii membre ale CAF au luat o decizie unanimă de a-l susţine necondiţionat pe Gianni în funcţia de preşedinte al FIFA”, le-a spus Motsepe delegaţilor prezenţi la conferinţă. „Acest lucru se datorează istoriei şi sprijinului pe care Gianni l-a acordat fotbalului african.”

Declarația de sprijin din partea Africii vine într-un moment strategic crucial, imediat după ce fostul internațional elvețian Ramon Vega și-a exprimat intenția de a intra în cursa electorală împotriva lui Infantino.

În paralel, pe scena fotbalului european au loc clarificări importante. Președintele UEFA, Aleksander Ceferin, a anunțat că va candida pentru un nou mandat la conducerea forului de la Nyon. Decizia lui Ceferin elimină din ecuația alegerilor FIFA una dintre cele mai influente personalități care ar fi putut reprezenta o amenințare reală pentru candidatura lui Gianni Infantino.