Președintele FIFA, Gianni Infantino, ar fi încasat milioane de euro care nu au fost incluse în rapoartele anuale ale organizației, potrivit unei anchete publicate de cotidianul britanic The Times. Dezvăluirile vizează remunerații plătite de două entități diferite și apar în contextul criticilor tot mai puternice la adresa conducerii FIFA, după eșecul unui proiect prin care Infantino ar fi urmărit să vândă unor investitori privați acțiuni legate de Cupa Mondială.

Potrivit The Times, Infantino a beneficiat, în perioada 2024–2026, de două remunerații distincte. Prima a fost plătită de FIFA în Elveția și inclusă în raportul anual al organizației. A doua a provenit de la compania înființată în Statele Unite pentru organizarea Cupei Mondiale din 2026 și nu ar fi fost făcută publică în rapoartele FIFA.

Raportul anual al organizației arată că președintele său a încasat 4,274 milioane de franci elvețieni, echivalentul a 4,59 milioane de euro, în 2024.

În schimb, o declarație financiară depusă la administrația fiscală americană (IRS) de compania FWC2026 US Inc., înființată pentru organizarea turneului, indică o plată suplimentară de 1,76 milioane de dolari, adică aproximativ 1,89 milioane de euro. Această sumă nu ar fi fost inclusă în raportul anual al FIFA, potrivit anchetei.

Mai multe surse citate de publicația britanică susțin că Infantino ar fi primit sume similare sau chiar mai mari și în 2025 și 2026.

Dezvăluirile ridică întrebări privind respectarea statutului FIFA, în special a articolului 43, alineatul 13, care prevede publicarea remunerațiilor individuale ale președintelui organizației, ale membrilor Consiliului și ale secretarului general.

Surse citate de The Times au avansat ipoteza că banii care nu apar în raportările FIFA ar fi putut contribui la finanțarea unei vile de lux din Miami, ocupată de Infantino și familia sa după Cupa Mondială din 2022.

Proprietatea se află în Sunset Islands, unul dintre cele mai exclusiviste cartiere ale orașului, și aparține miliardarului Eric Schmidt, fost director general al Google. Acesta a cumpărat vila în 2023 pentru o sumă de peste 24 de milioane de euro.

Ancheta publicației britanice examinează și achiziția unui apartament de lux din Miami de către cântărețul de salsa Marc Anthony, în octombrie 2025. Artistul fusese numit ambasador al Cupei Mondiale pentru Miami cu patru luni înainte, în iunie 2025.

Apartamentul a fost vândut pentru 7,7 milioane de euro, cu 2,1 milioane de euro sub prețul de 9,8 milioane de euro plătit de cântăreț în 2021, când a cumpărat proprietatea.

Diferența a atras atenția unor profesioniști din domeniul imobiliar, cu atât mai mult cu cât un raport publicat în iunie 2026 indica o creștere de 14,2% a prețurilor locuințelor de lux din Miami în anul precedent.

Noile dezvăluiri sporesc presiunea asupra lui Gianni Infantino, care se confruntă deja cu nemulțumiri din partea mai multor federații, inclusiv UEFA, după eșecul proiectului de atragere a unor investitori privați prin cedarea unor acțiuni legate de Cupa Mondială.

Infantino intenționează să candideze pentru un al patrulea mandat de președinte al FIFA, la alegerile programate pentru 18 martie 2027.

În paralel, mai mulți președinți ai unor cluburi europene s-ar organiza pentru a identifica un candidat care să îl poată învinge și să împiedice continuarea mandatului său.