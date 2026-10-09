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Gianni Infantino rămâne fără rival la șefia FIFA. Decizia neașteptată luată de Victor Montagliani

Gianni Infantino rămâne fără rival la șefia FIFA. Decizia neașteptată luată de Victor Montaglianisursa: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Victor Montagliani, președintele CONCACAF și considerat până recent principalul contracandidat potențial al lui Gianni Infantino la conducerea FIFA, nu are de gând să își depună candidatura împotriva actualului președinte, conform ESPN.

Gianni Infantino rămâne fără rival la șefia FIFA. Decizia neașteptată luată de Victor Montagliani

Omul de afaceri canadian a lăsat să se înțeleagă că își dorește să obțină un nou mandat la șefia forului care guvernează fotbalul din America de Nord, America Centrală și Caraibe. Numele său, fiind un apropiat al președintelui UEFA, Aleksander Ceferin, fusese vehiculat drept cea mai mare speranță pentru schimbarea lui Gianni Infantino în martie 2027. Actualul lider FIFA se află la conducerea organizației de un deceniu și a stârnit numeroase controverse cu proiectul său eșuat de a crea o societate comercială menită să deschidă Cupa Mondială către investitori privați.

La fel ca Infantino, Montagliani este fiul unor imigranți italieni. Deși a fost considerat o perioadă lungă un aliat de încredere al șefului FIFA, oficialul canadian s-a distanțat treptat de acesta.

Ramon Vega rămâne singurul opozant anunțat

Hotărârea lui Victor Montagliani de a nu intra în cursa electorală îi oferă lui Gianni Infantino o poziție extrem de avantajoasă pentru a fi reales. În acest moment nu se întrevede niciun rival de anvergură care să îi pună în pericol obținerea celui de-al patrulea mandat, cu toate că există o opoziție fermă din partea UEFA, CONCACAF și a confederației asiatice AFC.

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Singurul care și-a manifestat până acum intenția de a candida este Ramon Vega, fostul fundaș al echipei Tottenham. Cu toate acestea, timpul rămas la dispoziție este scurt, având în vedere că termenul limită pentru depunerea dosarelor de candidatură este stabilit pentru data de 18 noiembrie.

Gianni Infantino UEFA, mesaj legat de gestul lui Infantino Organizația a anunțat că episodul nu reflectă colaborarea cu reprezentantul FIFA. „Episodul recent a fost unul izolat şi nu reflectă colaborarea noastră actuală”, au afirmat cei din fruntea organizaţiei. În același mesaj, UEFA a subliniat că relația dintre Aleksander Ceferin, și Gianni Infantino este bazată pe „o comunicare sinceră și respect reciproc”. Totuși, în semn de protest față de întârzierea președintelui FIFA, Aleksander Ceferin și alți oficiali din fotbalul european au părăsit Congresul. Evenimentul a început cu o întârziere de peste două ore, iar acest detaliu a stârnit un val de nemulțumiri. Infantino și-a cerut scuze În discursul său de la tribună, Gianni Infantino și-a exprimat regretul pentru această situație. De asemenea, el a adus în prim plan discuțiile purtate în Arabia Saudită. „Evident, acolo au avut loc discuţii importante despre Cupa Mondială cu unii dintre liderii politici şi economici ai lumii şi am simţit că este de datoria mea să fiu acolo pentru a vă reprezenta pe toţi, pentru a reprezenta fotbalul”, a spus el. Gianni Infantino a menționat că întârzierea sa a fost legată de programul zborurilor. Qatar a găzduit Cupa Mondială din 2022, iar Arabia Saudită urmează să organizeze ediția din 2034. Cu toate acestea, UEFA a criticat schimbările de ultim moment, acuzând că acestea au fost făcute „pentru ceea ce pare a fi comoditatea unor interese politice private”. De asemenea, reprezentanții organizației europene au subliniat că aceste acțiuni nu aduc niciun beneficiu fotbalului. Poziția UEFA Tensiunile dintre Aleksander Ceferin și Gianni Infantino nu sunt noi. În ultimii ani, președintele UEFA s-a opus mai multor inițiative lansate de liderul FIFA. Una dintre acestea era legată de organizarea Cupei Mondiale la fiecare doi ani. Aleksander Ceferin a criticat propunerea de a extinde la 64 numărul echipelor participante la Cupa Mondială din 2030, inițiativă lansată pentru celebrarea centenarului competiției. El a menționat că această „idee proastă” nu ar trebui pusă în aplicare.

Gianni Infantino. Sursa foto: Wikipedia

Reorganizarea CONCACAF și susținerea din partea UEFA

Aflat la conducerea CONCACAF din anul 2016, Victor Montagliani a jucat un rol decisiv în stabilizarea organizației regionale, după ce predecesorii săi au fost vizați de scandaluri majore de corupție.

Pe lângă această funcție, canadianul ocupă unul dintre cele opt posturi de vicepreședinte al FIFA. Din septembrie 2017, el a preluat și conducerea Consiliului de administrație al FIFA Ticketing AG, structura responsabilă de gestionarea și vânzarea biletelor pentru meciurile de la Cupa Mondială.

Calitățile sale au fost apreciate la nivel înalt în fotbalul european. „Este candidatul nostru ideal. Îndeplinește toate criteriile. Nu este european, așa că poate atrage o mulțime de oameni. A făcut foarte multe pentru dezvoltarea fotbalului feminin, în special”, a declarat pentru AFP, în urmă cu câteva săptămâni, o sursă apropiată de UEFA.

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