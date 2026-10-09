Victor Montagliani, președintele CONCACAF și considerat până recent principalul contracandidat potențial al lui Gianni Infantino la conducerea FIFA, nu are de gând să își depună candidatura împotriva actualului președinte, conform ESPN.

Omul de afaceri canadian a lăsat să se înțeleagă că își dorește să obțină un nou mandat la șefia forului care guvernează fotbalul din America de Nord, America Centrală și Caraibe. Numele său, fiind un apropiat al președintelui UEFA, Aleksander Ceferin, fusese vehiculat drept cea mai mare speranță pentru schimbarea lui Gianni Infantino în martie 2027. Actualul lider FIFA se află la conducerea organizației de un deceniu și a stârnit numeroase controverse cu proiectul său eșuat de a crea o societate comercială menită să deschidă Cupa Mondială către investitori privați.

La fel ca Infantino, Montagliani este fiul unor imigranți italieni. Deși a fost considerat o perioadă lungă un aliat de încredere al șefului FIFA, oficialul canadian s-a distanțat treptat de acesta.

Hotărârea lui Victor Montagliani de a nu intra în cursa electorală îi oferă lui Gianni Infantino o poziție extrem de avantajoasă pentru a fi reales. În acest moment nu se întrevede niciun rival de anvergură care să îi pună în pericol obținerea celui de-al patrulea mandat, cu toate că există o opoziție fermă din partea UEFA, CONCACAF și a confederației asiatice AFC.

Singurul care și-a manifestat până acum intenția de a candida este Ramon Vega, fostul fundaș al echipei Tottenham. Cu toate acestea, timpul rămas la dispoziție este scurt, având în vedere că termenul limită pentru depunerea dosarelor de candidatură este stabilit pentru data de 18 noiembrie.

Aflat la conducerea CONCACAF din anul 2016, Victor Montagliani a jucat un rol decisiv în stabilizarea organizației regionale, după ce predecesorii săi au fost vizați de scandaluri majore de corupție.

Pe lângă această funcție, canadianul ocupă unul dintre cele opt posturi de vicepreședinte al FIFA. Din septembrie 2017, el a preluat și conducerea Consiliului de administrație al FIFA Ticketing AG, structura responsabilă de gestionarea și vânzarea biletelor pentru meciurile de la Cupa Mondială.

Calitățile sale au fost apreciate la nivel înalt în fotbalul european. „Este candidatul nostru ideal. Îndeplinește toate criteriile. Nu este european, așa că poate atrage o mulțime de oameni. A făcut foarte multe pentru dezvoltarea fotbalului feminin, în special”, a declarat pentru AFP, în urmă cu câteva săptămâni, o sursă apropiată de UEFA.