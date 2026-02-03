Emanoil Gojdu, omul cu plan pe trei secole. Evenimentul Istoric Nr. 95 îi dezvăluie viziunea filantropică

Evenimentul Istoric s-a pregătit, ca de fiecare dată să capteze interesul cititorilor pe diverse teme din toate epocile dar și din toate sferele subiectelor istorice cu accent inclusiv pe intersidciplinaritate.

Revista Evenimentul Istoric Nr.95, Ianuarie 2026, vine cu noutăți de top din sfera istoriei și gândirii istorice. Sumarul numărului din luna ianuarie 2026 este unul deosebit de interesant și atractiv!

Emanoil Gojdu (1802-1870) este un om cu prezență „astrală”. Am considerat necesar să „împrumut” expresia „oră astrală” de la Stefan Zweig (1881-1942). Emanoil Gojdu a trăit pe Pământ mai puțin de 70 de ani, dar gândirea lui filantropică l-a făcut să fie un om de excepție. A dorit să lase o fundație care să se poată autofinanța până în secolul XXI, deși el a murit în secolul XIX.

Emanoil Godju era macedo-român. Întreaga sa activitate a stat sub semnul geniului și a filantropiei. Din păcate Istoria nu a permis ca funcționarea fundației lăsate prin testament să aibă loc așa cum își dorise el. Comunismul a făcut ca Ungaria să nu mai fie de acord cu această fundație. Tinerii ortodocși sau „de religie răsăriteană” urmau să aibă sprijin pentru studii.

Guvernul Tăriceanu, Guvern al României din primul deceniu al secolului XXI, nu a reușit să revitalizeze Fundația Gojdu pe temeiul pe care îl imaginase fondatorul ei. Așadar, visul unui filantrop nu s-a putut concretiza decât o scurtă perioadă care începea de la finalul secolului XIX, trebuia să traverseze întregul secol XX și să ajungă la maturitatea deplină în secolul XXI.

Revista Evenimentul Istoric, Nr.95, Ianuarie 2026, încununarea unui an de muncă al editorilor și al redactorilor revistei lunare de istorie Eveminentul Istoric, aduce la cunoștința pasionaților de istorie cele mai importante subiecte, indiderent de epocă.