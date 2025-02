Social Generarea unei eclipse totale de Soare, următorul proiect al NASA







NASA se pregătește să lanseze PUNCH, o misiune inovatoare care va oferi noi informații despre Soare și influența sa asupra sistemului solar, conform celor transmise de The Independent.

PUNCH va face o analiză tridimensională a activității solare

Agenția spațială americană a prezentat informații despre misiunea PUNCH (Polarimeter to Unify the Corona and Heliosphere), care va utiliza patru sateliți de dimensiunea unor valize pentru a efectua observații tridimensionale ale activității solare.

În ciuda proximității Pământului față de Soare, multe procese fundamentale rămân încă neexplorate. Printre enigmele pe care NASA își propune să le dezvăluie se numără motivul pentru care coroana solară, atmosfera exterioară a Soarelui, este semnificativ mai caldă decât suprafața acestuia, precum și modul în care se formează vântul solar și de ce acesta accelerează pe parcursul călătoriei sale prin spațiu.

PUNCH, un avans important în prognoza vremii spațiale

Evenimentele solare, precum erupțiile și ejecțiile de masă coronală, pot avea un impact semnificativ asupra societății umane și tehnologiei, provocând întreruperi de curent sau influențând sateliții și comunicațiile. Datorită datelor pe care le va aduna, misiunea PUNCH ar putea facilita realizarea unor predicții mai exacte privind efectele evenimentelor meteorologice spațiale asupra Pământului și asupra exploratorilor robotici din cosmos.

„Măsurătorile de la misiunea PUNCH vor oferi oamenilor de știință noi informații despre modul în care se formează și evoluează aceste evenimente potențial perturbatoare, ceea ce ar putea duce la predicții mai precise despre impactul evenimentelor meteorologice spațiale pe Pământ și impactul asupra exploratorilor robotici ai umanității în spațiu”, a transmis NASA.

Agenția a evidențiat, de asemenea, relevanța corelării datelor referitoare la coroana solară și vântul solar, pentru a obține o înțelegere mai clară a întregului sistem heliosferic, ce cuprinde Soarele, vântul solar și Pământul ca un ansamblu interconectat

Eclipsa artificială creată de NASA

Misiunea PUNCH va include un experiment inedit: generarea unei eclipse totale artificiale pentru a captura o imagine extinsă și de înaltă rezoluție a coroanei solare.

Această tehnologie inovatoare va permite obținerea unor imagini fără precedent ale fenomenului, oferind noi perspective asupra atmosferei exterioare a Soarelui.

Lansarea PUNCH: 27 februarie 2025

NASA a programat lansarea misiunii PUNCH pentru 27 februarie, de la Baza Forțelor Spațiale Vandenberg din California. Cei patru sateliți vor fi plasați pe orbita joasă a Pământului cu ajutorul unei rachete SpaceX Falcon 9, urmând să înceapă imediat colectarea datelor esențiale despre activitatea solară.

Această misiune ar putea transforma profund înțelegerea noastră asupra Soarelui, contribuind la dezvoltarea unor metode mai eficiente de protejare a tehnologiilor de pe Pământ și a viitoarelor misiuni spațiale.