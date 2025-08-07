Social Gărzile medicale, plătite incorect. Măsurile urgente propuse de ministrul Sănătății







Gărzile medicale nu sunt remunerate conform salariului actual din 2025, a declarat joi seară ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Oficialul a anunțat peste 70 de măsuri administrative în domeniul sanitar și a subliniat dezechilibrele majore dintre spitale, unde unii medici nu pot merge nici măcar la toaletă în timpul gărzii, iar alții ajung să se schimbe în pijamale la ora 22:00 din lipsă de pacienți. Ministrul promite reforme urgente, care includ și stoparea transferurilor nejustificate de pacienți între unități.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a criticat, într-o intervenție la B1 TV, lipsa echității în sistemul sanitar, punând accent pe faptul că gărzile medicale nu sunt plătite în conformitate cu nivelul salarial din 2025. Potrivit acestuia, această situație reprezintă „o nedreptate” care afectează personalul medical aflat în prima linie.

În același timp, a scos în evidență discrepanțele majore între spitalele din România, unde unii medici sunt epuizați de volumul mare de pacienți, în timp ce alții își încheie activitatea devreme din cauza lipsei acestora.

„Suntem în discuție cu sindicatele, Ministerul Finanțelor și alte instituții pentru a găsi o soluție. Nu putem ignora realitatea din spitalele de urgență, unde colegii nu reușesc nici măcar să ajungă la toaletă în gărzi, în timp ce în alte spitale activitatea medicală este minimă”, a declarat Rogobete.

Printre primele măsuri anunțate de ministrul Sănătății se numără blocarea transferurilor nejustificate de pacienți, o practică ce duce la supraaglomerarea anumitor spitale și subutilizarea altora. Rogobete a subliniat că sistemul trebuie reorganizat astfel încât distribuția pacienților și a efortului medical să fie echitabilă și funcțională.

Oficialul a precizat că în următoarele săptămâni vor fi prezentate peste 70 de măsuri administrative în domeniul sănătății. Printre acestea se află și introducerea unor criterii de performanță pentru spitale și personalul medical, care nu vor ține cont doar de numărul de pacienți tratați, ci și de complexitatea cazurilor și gradul de satisfacție al pacienților.

„Vorbim de un criteriu de performanță extins, care să reflecte nu doar volumul, ci și calitatea actului medical. Este un pas necesar pentru a ieși din rutina ineficienței și a orienta resursele acolo unde este cu adevărat nevoie”, a adăugat ministrul.

În condițiile în care gărzile medicale rămân plătite sub nivelul salarial actual, iar efortul medicilor este distribuit inegal, tensiunile din sistemul sanitar riscă să crească. Blocarea transferurilor nejustificate și corectarea plății gărzilor sunt pași importanți pentru recâștigarea încrederii personalului medical și echilibrarea serviciilor oferite pacienților.

Introducerea criteriilor de performanță ar putea marca o schimbare de paradigmă în evaluarea actului medical din România. Dacă aceste măsuri vor fi implementate eficient, ele pot conduce la o utilizare mai bună a resurselor umane și materiale și la o îmbunătățire a condițiilor de lucru pentru medici și asistente, a declarat Rogobete pentru B1 TV.