Social
Datorii uriașe, investiții ratate, prime pentru șefi și pacienți trimiși să-și ia medicamente la Spitalul Satu Mare
Sursa foto: SJSM
Din cuprinsul articolului
O echipă de la Inspecția de Stat în Sănătate, din București, se află la Spitalul Județean de Urgență Satu Mare. Controlul are loc joi și vineri. Este urmarea faptului că ministrul Sănătății a fost sesizat în legătură cu calitatea mâncării primite de pacienți.
Imediat după ce ministrul Alexandru Rogobete a făcut publice fotografiile cu mâncarea pe care bolnavii ar fi primit-o în Spitalul Județean Satu Mare, prefectul Alfatter Tamas s-a autosesizat. Și a dispus un control în Spitalul Județean de Urgență Satu Mare (SJUSM). Controlul a fost efectuat de reprezentantul Corpului de control al prefectului. În paralel, urmare a solicitării Ministerului Sănătății – Inspecția Sanitară de Stat, reprezentanți ai Direcției de Sănătate Publică Satu Mare au efectuat verificările specifice.
Mâncarea care l-a oripilat pe ministru Sursa foto: Alexandru Rogobete
Concluziile controlului au fost că fotografia cu pilaful de orez cu carne de porc și ciuperci care prezintă urme de alterare "nu apartine și nu a fost produsă în blocul alimentar al SJU Satu Mare". Fiindc[ spitalul nu s-a aprovizionat în ultimul an cu ciuperci. Și nici cu orez cu bob rotund, așa cum apare în fotografia devenită virală. În plus, acel meniu nu ar fi fost aprobat de SJU Satu Mare.
În ceea ce privește fotografia cu micul dejun rece, conține câteva produse care nu pot fi identificate, spune prefectul. " În blocul alimentar al spitalului au fost identificate două tipuri de caserole sigilate conținând mic dejun, caserole care nu seamănă ca și conținut cu cele din poza incriminatoare", e una dintre concluziile controlului. Totodată produsele de la SJU Satu Mare sunt așezate în caserole cu etichetele de identificare a produselor la vedere, pentru identificare facilă inclusiv a termenului de valabilitate. De asemenea, caserolele cu mic dejun conțin o gamă mult mai diversificată de produse alimentare.
Mâncarea găsită la control Sursa foto: Instituția Prefectului satu Mare
” Mă bucur că nu se confirmă lucrurile. Asemenea acțiuni pot distruge imaginea unei instituții pentru care întreaga administrație județeană depune eforturi. Asigur sătmărenii că prin toate mecanismele guvernamentale vom continua susținerea și dezvoltarea celei mai importante instituții a sistemului sanitar de stat sătmărean!” , a spus prefectul Altfatter Tamás
. Situația în care se află Spitalul Județean din Satu Mare ar fi rezultatul luptei care se poartă acolo între PNL, PSD, UDMR.
De-altfel, imediat după ce ministrul Alexandru Rogobete a urat "poftă bună" managerului la mâncarea alterată a venit și reacția deputatului liberal Adrian Cozma. Avocat de profesie, acesta a lansat grave acuze.
Acesta vorbește de "dezinformare grosolană” în legătură cu imaginea distribuită public de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, privind calitatea mâncării de la Spitalul Județean Satu Mare. Parlamentarul spune că serviciul de alimentație ar fi „singurul lucru care funcționează la cele mai bune standarde” în cadrul unității medicale. Iar bucătarul și echipa sa sunt „un exemplu de bune practici”. Cel care ar fi livrat ministrului pozele cu mâncarea ar fi interesat să acopere "Dezastrul financiar ;i administrativ din SJU Satu Mare".
Sursa foto: Adrian Cozma
Conform deputatului Cozma, conducerea CJ și a Spitalului vor să distragă atenția sătmărenilor de la:" datoriile uriașe acumulate de spital – peste 90 milioane lei. Bani care nu știm pe ce s-au cheltuit. De la investiții ratate de peste 25 de milioane de lei din fonduri europene. Din incompetență și dezinteres".
La același capitol parlamentarul invocă: "ratarea dotărilor cu echipamente și aparatură medicală nouă. Angajări suspecte și netransparente. Nici astăzi nu știm cum a fost angajat directorul administrativ Bodoki. Starea unor secții e dezastruasă". Parlamentarul vorbește de "prime și bonusuri salariale acordate abuziv pentru șefii instituției. lLucru confirmat de Curtea de Conturi". Deputatul liberal a atașat și o fotografie cu primele pe care angajații le-ar fi primit în luna iunie."În bătaie de joc față de banii noștri, șefimea continuă să își dea prime salariale și bonusuri. În timp ce pacienții sunt trimiși să-și cumpere medicamentele!"
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.