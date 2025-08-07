Datorii uriașe, investiții ratate, prime pentru șefi și pacienți trimiși să-și ia medicamente la Spitalul Satu Mare 

De-altfel, imediat după ce ministrul Alexandru Rogobete a urat "poftă bună" managerului la mâncarea alterată a venit și reacția deputatului liberal Adrian Cozma. Avocat de profesie, acesta a lansat grave acuze.

Acesta vorbește de "dezinformare grosolană” în legătură cu imaginea distribuită public de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, privind calitatea mâncării de la Spitalul Județean Satu Mare. Parlamentarul spune că serviciul de alimentație ar fi „singurul lucru care funcționează la cele mai bune standarde” în cadrul unității medicale. Iar bucătarul și echipa sa sunt „un exemplu de bune practici”. Cel care ar fi livrat ministrului pozele cu mâncarea ar fi interesat să acopere "Dezastrul financiar ;i administrativ din SJU Satu Mare".

Conform deputatului Cozma, conducerea CJ și a Spitalului vor să distragă atenția sătmărenilor de la:" datoriile uriașe acumulate de spital – peste 90 milioane lei. Bani care nu știm pe ce s-au cheltuit. De la investiții ratate de peste 25 de milioane de lei din fonduri europene. Din incompetență și dezinteres".

La același capitol parlamentarul invocă: "ratarea dotărilor cu echipamente și aparatură medicală nouă. Angajări suspecte și netransparente. Nici astăzi nu știm cum a fost angajat directorul administrativ Bodoki. Starea unor secții e dezastruasă". Parlamentarul vorbește de "prime și bonusuri salariale acordate abuziv pentru șefii instituției. lLucru confirmat de Curtea de Conturi". Deputatul liberal a atașat și o fotografie cu primele pe care angajații le-ar fi primit în luna iunie."În bătaie de joc față de banii noștri, șefimea continuă să își dea prime salariale și bonusuri. În timp ce pacienții sunt trimiși să-și cumpere medicamentele!"