Gala Companii de elită. Lăcrămioara Chiru, Fildas-Catena: „Misiunea noastră este de a fi aproape de oameni, cu respect și grijă pentru sănătate”

Grupul Fildas-Catena și-a consolidat constant poziția de lider pe piața de distribuție și retail farma, demonstrând agilitate și flexibilitate în adaptarea la schimbările survenite în piață. O evoluție premiată în cadrul Galei Capital Companii de elită, eveniment dedicat recunoașterii performanței și excelenței în mediul de afaceri din România.

În cadrul Galei Capital Companii de elită, ediția 2025, Grupul Fildas Catena a primit Premiul pentru consolidarea poziției de lider pe piața farma.

„Mulțumim pentru această distincție onorantă. Acest premiu este o recunoaștere a întregii noastre echipe, o recunoaștere care le aparține tuturor celor care, zi de zi, prin profesionalism și pasiune, știu să ducă mai departe misiunea Fildas-Catena – aceea de a fi aproape de oameni, cu respect și grijă pentru sănătate. Pentru noi, a fi lider nu înseamnă doar performanță, înseamnă și responsabilitate și respect față de clienți și față de pacienți. Un lider inspiră, reușește să inspire și construiește împreună cu ceilalți. Mulțumesc colegilor mei din Fildas și din Catena, mulțumesc partenerilor noștri și milioanelor de pacienți care ne-au acordat încrederea lor și ne-o acordă în continuare”, a declarat Lăcrămioara Chiru, Director de vânzări Spitale Fildas, pe scena Galei Capital.

Grupul Fildas-Catena și-a consolidat în 2024 poziția de lider pe piața de distribuție și retail farma, într-un context economic dificil, în care cea mai importantă provocare a devenit cea legată de impredictibilitatea și modificările cadrului fiscal.

„Cea mai importantă provocare a anului trecut și a celui în curs a fost introducerea în România a taxării firmelor cu venituri de peste 50 de milioane de euro cu 1% din cifra de afaceri (IMCA). Un impozit calculat ca procent din cifra de afaceri este inechitabil și descurajează creșterea economică și competitivitatea în plan european, din cauza lipsei oricărei legături directe cu rezultatul economic, sursa taxării. În plus, «conceptul» IMCA distorsionează semnificativ piața concurențială, în sensul în care o firmă cu cifra de afaceri de peste 50 milioane de euro poate plăti taxe și de șase ori mai mari decât o firmă cu afaceri de 49 milioane de euro, aflată în concurență directă”, explică Vlad Țigoiu, Chief Strategy Officer Fildas-Catena Group.

O altă „surpriză” venită recent din partea autorităților este creșterea TVA-ului pentru suplimente alimentare, de la 9% la 21%.

„Aceste produse – create de specialiști și recomandate de medici și farmaciști – contribuie la menținerea sănătății și la prevenirea bolilor, în condițiile unei alimentații cu multiple carențe nutriționale. A fost o decizie care creează și mai multe greutăți populației, deja confruntată cu multe probleme. Avem peste 5 milioane de clienți fideli și este dificil să le explicăm scumpirea atât de mare a vitaminelor”, precizează Vlad Țigoiu.

Potrivit acestuia, impredictibilitatea caracteristică ultimilor doi ani este amplificată și de creșterea arieratelor către firmele din sectorul privat. Pe de altă parte, o altă provocare importantă este reprezentată de introducerea de sarcini de raportare extrem de complexe pentru companii, multe dintre ele repetitive.

În pofida acestor dificultăți, Grupul Fildas-Catena a reușit să se adapteze rapid schimbărilor survenite în piață, valorificându-și avantajele competitive și experiența acumulată. „O lecție importantă pe care am învățat-o în criza financiară din 2008 a fost să ne uităm cu prioritate la profitabilitate, în termeni relativi și absoluți, fluxuri de numerar, capital de lucru și nivel de îndatorare bancară, și mai puțin la cifra de afaceri.

O poziție financiară solidă, un grad sănătos de îndatorare coroborat cu agilitatea și flexibilitatea specifice business-urilor antreprenoriale creează premisele depășirii cu succes a provocărilor și crizelor. Seriozitatea, soliditatea financiară, transparența și comunicarea proactivă sunt elemente cheie în relația cu partenerii de afaceri, asigurând accesul la credit comercial și creșterea, în timp, a limitelor acestuia. Faptul că suntem o afacere de familie a fost factorul-cheie care ne-a ajutat să ne adaptăm rapid contextului și realităților din teren. Poziția financiară solidă și gradul redus de îndatorare au creat premisele consolidării statutului de lider de piață și au permis depășirea cu succes a tuturor provocărilor și crizelor traversate de-a lungul anilor”, specifică reprezentantul Fildas-Catena.

Pentru viitor, Grupul Fildas-Catena își propune să-și mențină și consolideze agilitatea și flexibilitatea specifice business-urilor de familie. „Sunt abilități care ne-au ajutat să rămânem o firmă centrată pe nevoile pacientului, devenind lider într-o piață foarte competitivă, care s-a transformat semnificativ în ultimii 10 ani – de la o piață dominată de firme locale, la una dominată, în principal, de grupuri multinaționale”, conchide Vlad Țigoiu.

Revista Capital Top 300 companii este disponibilă la punctele de difuzare a presei și online, pe site-ul edituradecarte.ro. Ediția 2025 a Galei Capital Companii de elită poate fi urmărită pe canalul YouTube Hai România.