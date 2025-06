EVZ Special Gala Capital. Gabriela Bereș, Puratos: „Pentru noi este important să fim înaintea schimbărilor din piață”







De 20 de ani, Gabriela Bereș se implică activ în dezvoltarea companiei Puratos la nivel național și regional. Iar rezultatele se văd, compania va finaliza anul acesta o investiție de 12 milioane de euro în extinderea capacității de producție în România. Sunt reușite confirmate și prin premiul acordat în cadrul Galei Capital Femei de succes, ediția 2025.

Gabriela Bereș, managing director Central & Eastern Europe Puratos, a primit în cadrul Ediției 2025 a Galei Capital Femei de succes premiul pentru extinderea capacității de producție a fabricii Puratos din România.

„Suntem producători de ingrediente alimentare, de tehnologii în industria de brutărie, patiserie și ciocolaterie, Iar din punctul nostru de vedere, leadership înseamnă, dincolo de profit, un scop. Scopul, pentru noi, înseamnă să aducem în piață și persoane care să ducă mai departe meseriile acestea, de brutar și cofetar. Nu este un drum simplu. Dar așa am înființat Bakery School, care este fundația noastră. Este parte din filosofia noastră, care se duce dincolo de profit. Tocmai am avut ieri Graduation Day în Cluj și mâine avem ziua cea mare în Tărtășești, unde avem cea de a doua școală”, a declarat Gabriela Bereș, pe scena Galei Capital.

Provocări transformate în oportunități

Cariera Gabrielei Bereș în cadrul grupului Puratos se întinde pe parcursul a aproape două decenii. A fost director de resurse umane, apoi de operațiuni și director general al subsidiarei locale. Iar din 2018 deține leadership-ul business-ului pentru Europa Centrală și de Est al grupului. Puratos este unul dintre principalii jucători din sectorul de ingrediente pentru industria alimentară, prezent în peste 100 de țări.

O dedicare ce vine cu un cost asumat. „Business-ul și cariera în business sunt o parte extrem de importantă din viața mea. Asta fac în ultimii 20 de ani, care sunt compuși din nenumărate experiențe. Unele de succes, dar și altele care nu au fost bune. Cel mai important succes din cariera mea îl consider însă a fi capacitatea de a transforma provocările în oportunități. De-a lungul anilor, am învățat să navighez prin diverse situații dificile și să creez soluții inovatoare, care au adus valoare afacerii”, spune Gabriela Bereș.

Oamenii, elementul-cheie

Un exemplu concret în acest sens este „statutul” de care beneficiază Puratos România în prezent. Compania este un model de business sustenabil, adaptat noilor provocări, o organizație profitabilă și axată pe creștere. Și, mai ales, pe „oameni care trăiesc acest business cu foarte multă pasiune”.

Din perspectiva directorului regional, rețeta succesului Puratos are la bază atenția față de oameni – client și angajat. „Clientul, mai ales în B2B, este multidimensional, dinamic și exigent. Și atunci, structura și modelul de business trebuie să fie unele agile și flexibile. Cu oameni care sunt în stare să facă un «extra mile». Și, mai ales, să gândească dincolo de contextul cu care sunt obișnuiți. Pentru mine, aceasta este cheia succesului. Este o preocupare continuă de evoluție și echilibru între atenția asupra clientului și cea asupra angajatului.”

Prioritizarea factorului uman se regăsește și în stilul de leadership adoptat de directorul Puratos. Gabriela Bereș consideră că oamenii au nevoie de sprijin și confirmări că direcția în care se îndreaptă este cea bună. O abordare completată prin formula „brutal honesty and credible hope”. „Ce înseamnă asta? Să nu minți – nu îi minți pe oameni indiferent cât de grea și complexă e situația. Dar, după ce le descrii situația, important este să le dai și o speranță credibilă”, punctează ea.

Planuri cu investiții și generații tinere

Planurile de viitor ale managerului includ creșterea afacerilor pe piața din România. Compania va finaliza în curând extinderea fabricii din Tunari, printr-o investiție de peste 12 milioane de euro. Care vine și cu noi tehnologii, pentru că Puratos acordă o atenție constantă identificării tendințelor. „Pentru noi este extrem de important să fim înaintea schimbărilor din piață, să înțelegem de ce au nevoie clienții noștri acum, dar și în viitor. Și aceasta se traduce și prin investiții în noi linii tehnologice care să ne dea posibilitatea să facem produse mai bune, mai sănătoase și într-un mod eficient”, explică Bereș.

Nu este însă singurul plan pe care directorul regional se implică. „Educația este una dintre principalele misiuni pe care mi le-am asumat. Acesta este și motivul pentru care am «riscat» resursele companiei și am înființat, în plină pandemie, Bakery School. Este singura școală în sistem dual din România dedicată brutarilor, patiserilor, cofetarilor și ciocolatierilor”, povestește, fără falsă modestie, reprezentantul companiei. Și are și de ce. După prima școală, din comuna Tărtășești, Dâmbovița, a urmat, în 2022, o a doua, la Cluj-Napoca.

Este o altfel de investiție, rară încă în business-ul autohton – în viitor și în dezvoltarea profesională a generațiilor tinere. Pentru că oamenii reprezintă o prioritate constantă a business-ului Puratos.

Capital Top 100 Femei de succes

În cadrul Galei Capital Femei de succes a avut loc și lansarea Capital Top 100 Femei de succes Ediția 2025. Proiectul editorial reunește femei lider din mediul de business și antreprenoriat, administrație publică, societate civilă, educație și cercetare, sport, cultură și divertisment. Revista Capital Top 100 Femei de succes este disponibilă la toate punctele de difuzare a presei. Dar și online, pe site-ul edituradecarte.ro.

