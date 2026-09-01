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Gafă pe bannerele Primăriei Chișinău. Compozitorul Eugen Doga, ilustrat cu șase degete la o mână

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Gafă pe bannerele Primăriei Chișinău. Compozitorul Eugen Doga, ilustrat cu șase degete la o mânăSursa foto: Dacebook
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Din cuprinsul articolului

Primăria Municipiului Chișinău a amplasat în capitală o serie de bannere informative care conțin o eroare grafică flagrantă. Pe pancartele destinate să anunțe începerea lucrărilor la Centrul de Cultură „Eugen Doga”, renumitul compozitor apare într-o imagine în care are șase degete la o mână și doar patru la cealaltă.

Imaginea compozitorului Eugen Doga va fi înlocuită de Primărie

Gafa a fost observată rapid de trecători și preluată de presa locală. În urma reacțiilor apărute în spațiul public, reprezentanții administrației locale au anunțat că afișele vor fi înlocuite.

„Greșeala admisă va fi corectată, iar Direcția Cultură, împreună cu Primăria Chișinău, a dorit doar să informeze transparent despre începerea lucrărilor mult așteptate de toți locuitorii”, au precizat reprezentanții primăriei, potrivit publicației newsmaker.md.

Sursa foto: Arhivă/EVZ

Investiție de 19 milioane de lei în viitorul Centru Cultural „Eugen Doga”

Bannerele au fost montate pentru a marca startul proiectului de reconstrucție a clădirii istorice situate pe strada Veronica Micle nr. 5, unde urmează să funcționeze viitorul centru cultural.

Proiectul de reabilitare are o valoare totală de 18,985 milioane de lei. Conform graficului oficial, durata estimată pentru finalizarea lucrărilor este de doi ani și 11 luni.

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