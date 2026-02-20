Politica

Funeriu, mesaj pentru Bolojan: Cercetarea românească nu trebuie să fie tăiată

Ilie Bolojan. Sursa: Inquam Photos/ Octav Ganea
Fostul ministru al Educației, Daniel Funeriu, a transmis un avertisment pe Facebook premieruluiIlie Bolojan, solicitându-i să nu reducă finanțarea cercetării în viitorul buget național. Acesta a declarat că diminuarea fondurilor ar putea compromite capacitatea României de a accesa sume importante prin programele europene de cercetare, inclusiv Horizon Europe.

Funeriu, avertisment pentru Bolojan

„Domnule Ilie Bolojan, vă rog să nu tăiați fonduri de la cercetare. Am argumente clare pentru această recomandare”, a declarat Funeriu, evidențiind progresul României în atragerea finanțărilor externe pentru proiecte științifice și tehnologice.

Potrivit fostului ministru, România a beneficiat de aproximativ 294 de milioane de euro în cadrul programului Horizon 2020, iar în prezent, cu Horizon Europe, țara noastră a atras deja peste 330 de milioane de euro, la jumătatea perioadei de implementare.

Funeriu a estimat că România ar putea ajunge să atragă peste un miliard de euro, cu potențialul de a se apropia de valoarea proporțională cu populația sa în Uniunea Europeană. „Cercetătorii români sunt mult mai competitivi astăzi decât acum cinci ani, ceea ce face ca perspectivele să fie foarte bune”, a explicat el.

Pericolul pierderii specialiștilor

Fostul ministru a avertizat că reducerea finanțării ar putea conduce la migrarea cercetătorilor români către alte țări europene, unde există oferte mai atractive. „Economisim pe termen scurt, dar riscăm să pierdem investiții mult mai mari și expertiză valoroasă. Nu cred că merită”, a spus Funeriu.

Daniel Funeriu, fostul ministu al Educației

Sursă foto: Captură video

El a apreciat, totodată, deschiderea premierului pentru susținerea cercetării, dar a insistat că viziunea trebuie transpusă în decizii concrete și susținere legislativă.

A lăudat decizia ministrului Nazare

Funeriu a lăudat și decizia ministrului Alexandru Nazare de a renunța la modificarea contractelor multianuale pentru proiectele de cercetare, măsură care oferă stabilitate inițiativelor în derulare: „Această decizie transmite clar că proiectele de cercetare trebuie să aibă continuitate și predictibilitate”.

Funeriu a declarat că autoritățile nu trebuie să accepte reduceri bugetare care pun în pericol performanța cercetării: „Nu putem accepta reduceri bugetare care pun în pericol performanța cercetării românești. Deciziile trebuie să se bazeze pe date și rezultate concrete, nu pe percepții generale sau stereotipuri”.

