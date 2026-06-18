Fundația Dacia pentru România alocă încă 1 milion de euro pentru mobilitate și lansează cea de-a doua ediție a programului de granturi „Mobilitatea contează” - 2026-2027

ONG-uri din toată țara sunt invitate să aplice până pe 10 iulie cu proiecte care facilitează mobilitatea și deschid accesul la educație, piața muncii și cultură

Fundația Dacia pentru România (FDpR), organizație non-profit având ca misiune să contribuie la o Românie care își recunoaște și valorifică potențialul uman, lansată în aprilie 2025 și sponsorizată de Automobile Dacia, anunță ediția a doua a programului de granturi „Mobilitatea contează”. Cu un buget total de 1 milion de euro, programul va finanța proiecte dezvoltate de organizații non-profit din întreaga țară care îmbunătățesc mobilitatea prin înlăturarea unor bariere din calea accesului la educație, la piața muncii și la cultură pentru persoane și grupuri care au cea mai mare nevoie.

„Dacia a fost construită pe ideea că mobilitatea trebuie să fie accesibilă. Același principiu stă la baza parteneriatului nostru cu Fundația Dacia pentru România. România este acasă pentru Automobile Dacia și este firesc să contribuim la dezvoltarea ei dincolo de produsele pe care le construim. Prin programul «Mobilitatea contează», susținem organizații care lucrează acolo unde barierele sunt cele mai vizibile și unde resursele ajung cel mai greu. Primul an ne-a arătat că acest tip de investiție produce schimbări reale în comunități. Cel de-al doilea milion de euro alocat acestui program este continuarea unui angajament pe care ni l-am asumat față de comunitățile din România”, declară Mihai Bordeanu, Managing Director, Dacia Brand SEE & Country Head Romania, în calitate de reprezentant al finanțatorului Fundației.

„A doua ediție a programului «Mobilitatea contează» este dovada că un model funcționează atunci când îl construiești împreună cu organizațiile care sunt deja în comunități. Am văzut cum proiectele susținute în primul an au schimbat concret viețile a mii de oameni, au mișcat idei, oportunități și resurse. Viziunea noastră este o Românie care își recunoaște și își valorifică întregul potențial uman, iar pentru aceasta, barierele din calea accesului la educație, la piața muncii și la cultură trebuie înlăturate sistematic. Prin acest nou apel de granturi, susținem ce funcționează și căutăm soluții noi acolo unde nevoia rămâne neacoperită”, spune Adrian Curaj, președintele Consiliului Director al Fundației Dacia pentru România.

Pentru perioada 2026–2027, programul „Mobilitatea contează 2” pune la dispoziția organizațiilor non-profit un nou fond de granturi în valoare totală de 1 milion de euro, destinat proiectelor care contribuie la creșterea mobilității sociale și fizice prin acces la educație, piața muncii și cultură.

Noutatea acestei ediții este structurarea finanțării pe două direcții complementare:

Linia Continuitate , cu un buget de 300.000 de euro, destinată organizațiilor finanțate în prima ediție care doresc să dezvolte și să extindă proiectele deja validate în comunități. Proiectele de continuitate vor fi selectate de membrii juriului din ediția I.

, cu un buget de 300.000 de euro, destinată organizațiilor finanțate în prima ediție care doresc să dezvolte și să extindă proiectele deja validate în comunități. Proiectele de continuitate vor fi selectate de membrii juriului din ediția I. Linia Apel deschis, cu un buget de 700.000 de euro, destinată organizațiilor care propun proiecte noi și aplică prin platforma online a programului. Propunerile vor fi evaluate în funcție de impactul estimat și eficiența soluțiilor propuse.

Prin această abordare, Fundația Dacia pentru România își propune să susțină atât consolidarea intervențiilor care produc deja rezultate, cât și apariția unor soluții noi pentru bariere care limitează accesul la oportunități. Valoarea unui grant poate ajunge până la 30.000 de euro per proiect.

Programul se adresează organizațiilor non-profit din România care dezvoltă proiecte ce contribuie la eliminarea obstacolelor din calea accesului la educație, la piața muncii sau la cultură pentru persoane și grupuri vulnerabile. Pentru a fi eligibile, organizațiile trebuie să fie înregistrate și active în România, să aibă minimum patru ani de activitate și patru ani financiari încheiați, să fi implementat cel puțin trei proiecte cu impact măsurabil și să înregistreze un buget anual aferent anului 2025 cuprins între 50.000 și 1.000.000 de euro.

Proiectele propuse trebuie să aibă o durată de 12 luni (octombrie 2026 – septembrie 2027), să genereze beneficii pentru minimum 20 de persoane și să ofere soluții concrete, inovatoare și replicabile pentru eliminarea unor bariere clar definite.

Aplicațiile pot fi depuse până pe 10 iulie 2026. Evaluarea proiectelor se va desfășura în perioada 13 - 31 iulie 2026, iar ONG-urile câștigătoare vor fi anunțate pe 5 august 2026.

Formularul de aplicare poate fi accesat aici.

Fundația Dacia pentru România (FDpR) este o organizație non-profit autonomă, sponsorizată de Automobile Dacia, lansată în aprilie 2025. FDpR inspiră și susține o societate incluzivă, facilitând mobilitatea fizică și socială pentru persoanele care au nevoie de resurse și soluții de mobilitate pentru a-și valorifica potențialul și pentru o mai bună calitate a vieții. Viziunea Fundației este o Românie care își recunoaște și valorifică potențialul. Pentru a-și onora viziunea, acționează de-a lungul a trei axe prioritare: accesul la educație, la piața muncii și la cultură. FDpR face mobilitatea posibilă sprijinind organizații și proiecte care au acoperire locală, regională sau națională, care abordează mobilitatea fizică și socială dintr-o perspectivă inovatoare și care au un impact și o relevanță dovedite în comunitățile pe care le deservesc.

Mai multe informații despre FDpR:

https://fundatiadaciapentruromania.ro

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Înființată în anul 1966, Dacia este cel mai important constructor de automobile din România, liderul pieței auto locale şi cel mai important exportator, având o contribuţie semnificativă la Produsul Intern Brut al țării şi un efect structurant la nivelul economiei naționale prin intermediul rețelei ample de furnizori. Devenită marcă a Renault Group începând din anul 1999, Dacia oferă vehicule simple, robuste și fiabile, cu cel mai bun raport calitate/echipamente/preț și adaptate nevoilor şi stilurilor de viață ale unor categorii largi de clienți. Împărtășind aceleași valori și același scop: să facă mobilitatea mai accesibilă, un element esențial pentru independență, acces la oportunități și integrare socială, Dacia susține activitatea Fundației Dacia pentru România în misiunea sa de a oferi tuturor șansa la mobilitate fizică și socială.