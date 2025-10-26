Fritz: Nu e confortabil cu PSD la guvernare. Cât timp îi mai dă lui Bolojan

Preşedintele Uniunii Salvaţi România, Dominic Fritz, a declarat că, deşi prezenţa PSD în actuala coaliţie de guvernare nu este confortabilă pentru USR, formaţiunea sa rămâne în coaliție.

„Aşteptările oamenilor, pe bună dreptate, sunt să lăsăm orgoliile deoparte şi să ne focusăm pe ce trebuie făcut pentru România. Trebuie să avem un nou impuls în economie, să reducem dimensiunea statului şi administraţiei, care este umflată în multe locuri, şi să regăsim un proiect de ţară în care România să creadă în propriul potenţial”, a afirmat Dominic Fritz la Antena 3 CNN.

El a arătat că multe comunităţi, în special din mediul rural şi oraşele mici, trăiesc în continuare greu, iar soluţiile trebuie să vină de la guvernanţi, nu din jocuri de culise sau rivalităţi politice.

Întrebat despre soarta premierului Ilie Bolojan şi dacă acesta va rezista până la rotativa guvernamentală, Fritz a răspuns: „Eu, cel puţin, voi face tot posibilul să reziste. Eu şi miniştrii USR – Diana Buzoianu, Radu Miruţă, Oana Ţoiu, Ionuţ Moşteanu – vom lucra pentru a arăta că statul poate funcţiona în favoarea cetăţenilor. Vom face totul pentru a recâştiga încrederea oamenilor şi sper că şi premierul ne va susţine în acest demers.”

Dominic Fritz crede că USR este un partener dificil pentru vechile partide, însă tocmai această atitudine reprezintă diferenţa pe care formaţiunea sa o aduce la guvernare.

„E evident că această coaliţie a funcţionat, din punctul lor de vedere, bine mersi fără USR. UDMR, PSD, PNL au condus ţara până la alegerile prezidenţiale, dar s-au trezit că a funcţionat pentru ei, nu şi pentru ţară. Candidatul lor unic n-a intrat nici măcar în turul doi. A fost momentul de reflecţie în care şi-au dat seama că trebuie să facă ceva diferit. Iar acel diferit îl aducem noi. Suntem incomozi, nu e confortabil să ai constant un partener nou, dar necesar pentru schimbare”, a transmis liderul USR.

Fritz a recunoscut că USR nu se simte confortabil să guverneze alături de PSD, formaţiune pe care o consideră simbolul sistemului clientelar românesc:

„Probabil le-ar fi mai confortabil fără USR, dar întrebarea este ce e mai bine pentru ţară. Candidatul coaliţiei care ne-a dus la un deficit de 10% şi nici măcar n-a intrat în turul doi nu mai avea legitimitate să continue. De aceea încercăm să aducem o nouă energie. Nu e confortabil pentru noi să fim la guvernare cu PSD – USR s-a format ca o antiteză la PSD, ca o alternativă la acest sistem de partide clientelare”.

Întrebat dacă ar prefera ca PSD să părăsească guvernarea, Fritz a evitat un răspuns direct: „Eu cred că, în general, în viaţă, atunci când porneşti pe un drum, nu trebuie să te întrebi deja în a doua zi dacă ar trebui să te întorci sau dacă trebuie să-ţi iei alt partener de drum. România are nevoie de direcţie, nu de ezitări”.