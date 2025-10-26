Politica

Fritz: Nu e confortabil cu PSD la guvernare. Cât timp îi mai dă lui Bolojan

Comentează știrea
Fritz: Nu e confortabil cu PSD la guvernare. Cât timp îi mai dă lui BolojanPSD. Sursa foto: dreamstime
Din cuprinsul articolului

Preşedintele Uniunii Salvaţi România, Dominic Fritz, a declarat că, deşi prezenţa PSD în actuala coaliţie de guvernare nu este confortabilă pentru USR, formaţiunea sa rămâne în coaliție.

„Aşteptările oamenilor, pe bună dreptate, sunt să lăsăm orgoliile deoparte şi să ne focusăm pe ce trebuie făcut pentru România. Trebuie să avem un nou impuls în economie, să reducem dimensiunea statului şi administraţiei, care este umflată în multe locuri, şi să regăsim un proiect de ţară în care România să creadă în propriul potenţial”, a afirmat Dominic Fritz la Antena 3 CNN.

El a arătat că multe comunităţi, în special din mediul rural şi oraşele mici, trăiesc în continuare greu, iar soluţiile trebuie să vină de la guvernanţi, nu din jocuri de culise sau rivalităţi politice.

„Voi face tot posibilul ca Ilie Bolojan să reziste până la rotativă”

Ilie Bolojan

Ilie Bolojan. Sursă foto: Facebook

Întrebat despre soarta premierului Ilie Bolojan şi dacă acesta va rezista până la rotativa guvernamentală, Fritz a răspuns: „Eu, cel puţin, voi face tot posibilul să reziste. Eu şi miniştrii USR – Diana Buzoianu, Radu Miruţă, Oana Ţoiu, Ionuţ Moşteanu – vom lucra pentru a arăta că statul poate funcţiona în favoarea cetăţenilor. Vom face totul pentru a recâştiga încrederea oamenilor şi sper că şi premierul ne va susţine în acest demers.”

Blestemul aurului din Munții Bistriței. Comoara pierdută a haiducilor din Valea Stânii
Blestemul aurului din Munții Bistriței. Comoara pierdută a haiducilor din Valea Stânii
România, pe harta țărilor în care se cultivă cel mai scump condiment din lume. Un singur gram poate ajunge la 150 de lei
România, pe harta țărilor în care se cultivă cel mai scump condiment din lume. Un singur gram poate ajunge la 150 de lei

Dominic Fritz: „Suntem incomozi. Dar aducem ceva diferit în această coaliţie”

Dominic Fritz

Sursa foto: Facebook/Dominic Fritz

Dominic Fritz crede că USR este un partener dificil pentru vechile partide, însă tocmai această atitudine reprezintă diferenţa pe care formaţiunea sa o aduce la guvernare.

„E evident că această coaliţie a funcţionat, din punctul lor de vedere, bine mersi fără USR. UDMR, PSD, PNL au condus ţara până la alegerile prezidenţiale, dar s-au trezit că a funcţionat pentru ei, nu şi pentru ţară. Candidatul lor unic n-a intrat nici măcar în turul doi. A fost momentul de reflecţie în care şi-au dat seama că trebuie să facă ceva diferit. Iar acel diferit îl aducem noi. Suntem incomozi, nu e confortabil să ai constant un partener nou, dar necesar pentru schimbare”, a transmis liderul USR.

„USR s-a născut ca alternativă la sistemul clientelar PSD”

Fritz a recunoscut că USR nu se simte confortabil să guverneze alături de PSD, formaţiune pe care o consideră simbolul sistemului clientelar românesc:

„Probabil le-ar fi mai confortabil fără USR, dar întrebarea este ce e mai bine pentru ţară. Candidatul coaliţiei care ne-a dus la un deficit de 10% şi nici măcar n-a intrat în turul doi nu mai avea legitimitate să continue. De aceea încercăm să aducem o nouă energie. Nu e confortabil pentru noi să fim la guvernare cu PSD – USR s-a format ca o antiteză la PSD, ca o alternativă la acest sistem de partide clientelare”.

„Când porneşti pe un drum, nu te opreşti a doua zi”

Întrebat dacă ar prefera ca PSD să părăsească guvernarea, Fritz a evitat un răspuns direct: „Eu cred că, în general, în viaţă, atunci când porneşti pe un drum, nu trebuie să te întrebi deja în a doua zi dacă ar trebui să te întorci sau dacă trebuie să-ţi iei alt partener de drum. România are nevoie de direcţie, nu de ezitări”.

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:59 - Blestemul aurului din Munții Bistriței. Comoara pierdută a haiducilor din Valea Stânii
23:39 - Bolojan: Nu se poate ceda în privința pensiilor magistraților, procentele actuale nu există în Europa
23:24 - România, pe harta țărilor în care se cultivă cel mai scump condiment din lume. Un singur gram poate ajunge la 150 de lei
23:10 - Schitul Rarău, mănăstirea de la capătul cerului. Călugării care trăiesc în nori și tăcere
22:57 - FCSB a învins UTA Arad cu 4-0 și urcă pe locul 10 în Superliga
22:45 - Fritz: Nu e confortabil cu PSD la guvernare. Cât timp îi mai dă lui Bolojan

HAI România!

România, o salină Praid, mai mare. Programul europeano-român ”spolierea tăcută”.
România, o salină Praid, mai mare. Programul europeano-român ”spolierea tăcută”.
Se vinde tot! Hai LIVE cu Turcescu
Se vinde tot! Hai LIVE cu Turcescu
Gala Capital Companii de Elită 2025: Celebrarea excelenței în businessul românesc
Gala Capital Companii de Elită 2025: Celebrarea excelenței în businessul românesc

Proiecte speciale