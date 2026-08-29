Fostul președinte al Ecuadorului, Lenín Moreno, a fost condamnat la cinci ani de închisoare pentru corupție într-un dosar legat de construcția celei mai mari hidrocentrale din țară, Coca Codo Sinclair, potrivit agenției Reuters. Decizia a fost pronunțată vineri, 28 august 2026, de o instanță din Quito.

Moreno, în vârstă de 73 de ani, va executa pedeapsa în arest la domiciliu, din cauza unei dizabilități fizice care îl împiedică să meargă. Fostul șef al statului a fost găsit vinovat pentru rolul său într-o rețea de mită care, potrivit procurorilor, a funcționat timp de aproape un deceniu.

Cazul vizează contractul pentru construcția hidrocentralei Coca Codo Sinclair, un proiect energetic major pentru Ecuador, realizat de compania chineză Sinohydro.

Instanța a concluzionat că Lenín Moreno a participat direct la schema de corupție în perioada în care era vicepreședinte al Ecuadorului, în administrația condusă de Rafael Correa.

Potrivit procurorilor, rețeaua ar fi funcționat între 2009 și 2018, iar mita ar fi reprezentat aproximativ 4% din valoarea proiectului. Investigația autorităților a indicat tranzacții de aproximativ 76 de milioane de dolari, realizate prin companii și conturi din mai multe jurisdicții.

Reuters relatează că anchetatorii au susținut că o parte din bani ar fi ajuns la Moreno, membri ai familiei sale și alte persoane implicate în proiect.

În timpul procesului, fostul președinte a respins acuzațiile și a susținut că nu a semnat și nu a gestionat contractele legate de proiectul hidrocentralei.

Judecătorul Manuel Cabrera, care a condus completul de judecată, a declarat la pronunțarea deciziei că faptele lui Moreno corespund acuzației formulate de procurori privind luarea de mită de către un funcționar public.

Pe lângă pedeapsa de cinci ani de închisoare, Moreno a primit și interdicția permanentă de a mai ocupa funcții publice.

Mai mulți membri ai familiei fostului președinte au fost, de asemenea, condamnați în cadrul aceluiași proces.

Soția și fiica lui Lenín Moreno au primit pedepse de câte 30 de luni de închisoare. Alte rude, inclusiv doi frați și un cumnat, au fost găsite vinovate pentru complicitate, potrivit Associated Press.

Persoanele condamnate au primit și obligația de a restitui de trei ori valoarea sumelor obținute ilegal, într-un termen de 90 de zile.

Construcția hidrocentralei Coca Codo Sinclair a început în 2010, iar proiectul a fost predat autorităților din Ecuador în 2016.

Valoarea proiectului a fost de aproximativ 2 miliarde de dolari. Centrala este cea mai mare instalație hidroelectrică din Ecuador și a fost prezentată drept unul dintre proiectele strategice pentru producția de energie a țării.

De-a lungul timpului, proiectul a fost însă criticat și din cauza unor probleme tehnice și structurale.

Lenín Moreno devine al treilea fost președinte al Ecuadorului condamnat într-un dosar de corupție.

Rafael Correa, președinte între 2007 și 2017 și fostul aliat politic al lui Moreno, a fost condamnat în 2020 la opt ani de închisoare într-un alt dosar de corupție. Correa locuiește în Belgia.

Un alt fost președinte, Jamil Mahuad, a fost condamnat în 2014 la opt ani de închisoare pentru utilizarea necorespunzătoare a fondurilor publice.

Condamnarea lui Lenín Moreno este importantă și prin poziția pe care acesta a ocupat-o în politica ecuadoriană. Dosarul pentru care a fost găsit vinovat vizează însă perioada în care era vicepreședinte, înainte de a deveni președinte al Ecuadorului, funcție pe care a ocupat-o între 2017 și 2021.