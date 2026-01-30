Fost prezentator CNN, reținut după protestele din Minnesota. Ordinul a fost dat de Pam Bondi

Fostul prezentator CNN Don Lemon a fost arestat de agenții federalidupă ce a luat parte la un protest împotriva Serviciului pentru Imigrație și Vamă al SUA, organizat în urmă cu mai bine de o săptămână într-o biserică din statul Minnesota. Arestarea a avut loc joi seară, la Los Angeles, chiar în momentul în care Lemon transmitea informații despre Premiile Grammy. Mandatul de arestare a fost semnat de procurorul general al Statelor Unite, Pam Bondi.

Pam Bondi a confirmat public vineri că a dispus arestarea fostului prezentator CNN, în contextul protestelor organizate împotriva operațiunilor Serviciul federal pentru imigrație și vămi (ICE) din Minnesota.

„La ordinul meu, în această dimineaţă (vineri), agenţi federali l-au arestat pe Don Lemon şi alte trei persoane, inclusiv o jurnalistă independentă şi un fost candidat democrat la Camera Reprezentanţilor”, a scris Bondi pe reţeaua X.

Potrivit acesteia, reținerile sunt legate de un „atac” care ar fi avut loc pe 18 ianuarie la o biserică din orașul Saint Paul, unde protestatarii ar fi perturbat o slujbă religioasă.

Don Lemon susține că se afla la fața locului exclusiv în calitate de jurnalist și că arestarea sa reprezintă o încălcare gravă a libertății presei și a Primului Amendament al Constituției Statelor Unite. Avocatul său, Abbe Lowell, a transmis un comunicat în care a contestat acuzațiile.

„Don este jurnalist de peste 30 de ani, iar munca sa, protejată de Constituţie, în Minneapolis, nu este diferită de ceea ce a făcut întotdeauna. Acest atac fără precedent împotriva Primului Amendament (al Constituţiei SUA, care protejează libertatea presei) şi această încercare flagrantă de a distrage atenţia de la numeroasele crize cu care se confruntă această administraţie nu vor rămâne fără răspuns”, a adăugat avocatul, precizând că Lemon va contesta acuzațiile „viguros şi hotărât în instanţă”.

Don Lemon a fost una dintre figurile emblematice ale CNN până la concedierea sa în 2023. În prezent lucrează ca jurnalist independent. În luna ianuarie, el a relatat despre un protest împotriva ICE desfășurat la o biserică din Saint Paul, unde manifestanții susțineau că directorul adjunct al biroului local al ICE oficia slujbele în calitate de pastor.

În legătură cu acest protest, trei persoane au fost arestate săptămâna trecută. Lemon declara încă de atunci că se așteaptă ca Departamentul de Justiție să încerce să îl aresteze, susținând că nu a participat la manifestație ca protestatar.

CNN a emis un comunicat în apărarea fostului său prezentator, exprimând îngrijorări legate de precedentul creat de această arestare.

„Arestarea fostului nostru coleg de la CNN, Don Lemon, ridică semne serioase de întrebare cu privire la libertatea presei și Primul Amendament. Departamentul de Justiție a eșuat deja de două ori în obținerea unui mandat de arestare pentru Don și alți jurnaliști din Minnesota, unde un judecător șef al Curții Federale din Minnesota a constatat că nu există „nicio dovadă” că ar fi existat vreun comportament infracțional în activitatea lor”, se mai arată în comunicat.

CNN a subliniat că Primul Amendament protejează jurnaliștii care documentează evenimente de interes public și a anunțat că va urmări cu atenție evoluția cazului. Punerea sub acuzare a unui jurnalist este extrem de neobișnuită în Statele Unite, deși nu este fără precedent. Astfel de situații sunt analizate cu mare atenție, iar disputele ajung adesea în instanță pentru a stabili dacă activitatea reporterului este protejată de Constituție. Cu toate acestea, oficiali de rang înalt ai Departamentului de Justiție au declarat public, imediat după incidentul din Minnesota, că Don Lemon va fi acuzat penal.

Aceștia susțin că Lemon nu ar fi avut dreptul să se afle pe proprietatea privată a bisericii și că întreruperea slujbei religioase ar fi putut încălca drepturile constituționale ale enoriașilor de a-și practica credința.