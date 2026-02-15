Social

Fondatorul primului sat românesc din SUA, găsit mort. Ar putea fi vorba de crimă

Comentează știrea
Fondatorul primului sat românesc din SUA, găsit mort. Ar putea fi vorba de crimăCrimă. Sursa foto: Arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

Gheorghe Chindriș, fost director al companiei de stat Cupru Min Abrud, a murit la vârsta de 66 de ani, în condiții care ridică numeroase semne de întrebare. Acesta fost găsit fără viață în propria locuință, iar autoritățile analizează inclusiv ipoteza unei crime, au anunțat apropiații pe Facebook.

A murit Gheorghe Chindriș

Descoperirea a fost făcută de membri ai Asociația Avram Iancu, organizație în care Chindriș ocupa funcția de vicepreședinte. Acesta trebuia să participe la un eveniment programat în cursul dimineții, însă nu a mai răspuns la telefon. Îngrijorați de absența sa, colegii au mers la domiciliul lui, unde au dat peste o scenă șocantă.

Gheorghe Chindriș

Gheorghe Chindriș. Sursa foto Facebook

Primele informații indică faptul că bărbatul prezenta leziuni la nivelul capului. Polițiștii au izolat imediat zona, iar criminaliștii au început cercetările atât în interiorul casei, cât și în curte și în autoturismul victimei. Ancheta este coordonată de un procuror, iar oamenii legii spun că toate variantele sunt luate în calcul până la stabilirea exactă a cauzei decesului.

Găsit cu lovituri în zona capului

O vecină a declarat că, în timpul nopții, ar fi auzit sistemul de alarmă al locuinței pornind. Nu a suspectat nimic neobișnuit, crezând că proprietarul tocmai a revenit acasă. Femeia a mai observat că poarta era deschisă, lucru considerat neobișnuit. Potrivit relatării sale, victima avea urme vizibile de lovituri în zona capului.

O sportivă din Ucraina, cerută în căsătorie la Jocurile Olimpice de iarnă. Momentul, de Ziua Îndrăgostiților
O sportivă din Ucraina, cerută în căsătorie la Jocurile Olimpice de iarnă. Momentul, de Ziua Îndrăgostiților
Moment emoționant în Championship: Edoardo Bove a revenit pe teren după stopul cardiac
Moment emoționant în Championship: Edoardo Bove a revenit pe teren după stopul cardiac
Gheorghe Chindriș

Gheorghe Chindriș. Sursa foto Facebook

Cine a fost Gheorghe Chindriș

Originar din Maramureș, Gheorghe Chindriș și-a construit cariera în domeniul minier, ocupând încă de tânăr funcții de conducere. După o perioadă petrecută în Statele Unite, unde a inițiat un proiect dedicat tradițiilor românești, s-a întors în țară și a preluat conducerea Cupru Min Abrud, una dintre cele mai profitabile societăți de stat din județul Alba.

În ultimii ani, s-a remarcat prin implicarea activă în viața culturală, participând la numeroase evenimente cu profil patriotic și susținând promovarea folclorului românesc. Ancheta aflată în desfășurare va clarifica dacă este vorba despre un deces violent și în ce împrejurări s-a produs tragedia.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

17:55 - Arhipelagul Svalbard, zonă arctică folosită frecvent pentru cercetare științifică
17:47 - O sportivă din Ucraina, cerută în căsătorie la Jocurile Olimpice de iarnă. Momentul, de Ziua Îndrăgostiților
17:42 - Ministrul Muncii critică nivelul alocațiilor: Nu vorbim despre teorii, ci despre realități zilnice
17:37 - Oana Țoiu a anunțat cursuri de limba română pentru copii în școlile din Germania
17:28 - Moment emoționant în Championship: Edoardo Bove a revenit pe teren după stopul cardiac
17:16 - Povestea Sfântului Necunoscut de la Mânăstirea Neamț. Moaștele sale au fost descoperite din întâmplare

HAI România!

Sistemul global de control al armelor, în colaps
Sistemul global de control al armelor, în colaps
Monica Tatoiu, dezvăluiri incendiare la „Lebăda Neagră”!
Monica Tatoiu, dezvăluiri incendiare la „Lebăda Neagră”!
Cei învinși și cei care câștigă întotdeauna
Cei învinși și cei care câștigă întotdeauna

Proiecte speciale