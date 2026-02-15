Fondatorul primului sat românesc din SUA, găsit mort. Ar putea fi vorba de crimă

Gheorghe Chindriș, fost director al companiei de stat Cupru Min Abrud, a murit la vârsta de 66 de ani, în condiții care ridică numeroase semne de întrebare. Acesta fost găsit fără viață în propria locuință, iar autoritățile analizează inclusiv ipoteza unei crime, au anunțat apropiații pe Facebook.

Descoperirea a fost făcută de membri ai Asociația Avram Iancu, organizație în care Chindriș ocupa funcția de vicepreședinte. Acesta trebuia să participe la un eveniment programat în cursul dimineții, însă nu a mai răspuns la telefon. Îngrijorați de absența sa, colegii au mers la domiciliul lui, unde au dat peste o scenă șocantă.

Primele informații indică faptul că bărbatul prezenta leziuni la nivelul capului. Polițiștii au izolat imediat zona, iar criminaliștii au început cercetările atât în interiorul casei, cât și în curte și în autoturismul victimei. Ancheta este coordonată de un procuror, iar oamenii legii spun că toate variantele sunt luate în calcul până la stabilirea exactă a cauzei decesului.

O vecină a declarat că, în timpul nopții, ar fi auzit sistemul de alarmă al locuinței pornind. Nu a suspectat nimic neobișnuit, crezând că proprietarul tocmai a revenit acasă. Femeia a mai observat că poarta era deschisă, lucru considerat neobișnuit. Potrivit relatării sale, victima avea urme vizibile de lovituri în zona capului.

Originar din Maramureș, Gheorghe Chindriș și-a construit cariera în domeniul minier, ocupând încă de tânăr funcții de conducere. După o perioadă petrecută în Statele Unite, unde a inițiat un proiect dedicat tradițiilor românești, s-a întors în țară și a preluat conducerea Cupru Min Abrud, una dintre cele mai profitabile societăți de stat din județul Alba.

În ultimii ani, s-a remarcat prin implicarea activă în viața culturală, participând la numeroase evenimente cu profil patriotic și susținând promovarea folclorului românesc. Ancheta aflată în desfășurare va clarifica dacă este vorba despre un deces violent și în ce împrejurări s-a produs tragedia.