Florian Coldea, fostul ajunct al SRI, la slujba de sfințire a Catedralei Naționale

La slujba de sfințire a Catedralei Naționale a fost prezent și Florian Coldea, fostul șef operativ al SRI, trimis în judecată de DNA.

Florian Coldea, trimis în judecată de procurorii DNA pentru corupție, a fost prezent la slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale. Jurnalista Realitatea Plus Anca Alexandrescu a publicat o fotografie în care apare Florian Coldea la slujba de sfințire.

„Florian Coldea se află în interior. Întâmplarea face să știu cum s-au făcut invitațiile. A fost extrem de strict. O listă agreată și aprobată de la cel mai înalt nivel al Bisericii Ortodoxe Române... pe criteriul că cei care au contribuit cu bani și care au susținut construcția catedralei au primit invitații”, a spus aceasta, la Realitatea Plus.

Ea a adăugat: „Acești bani sunt din munca și sudoarea poporului român. Cei care stau astăzi la gard, iar în interior sunt toți hoții, în frunte cu Florian Coldea... care n-a făcut altceva decât să vândă România și să distrugă vieți”.

La începutul lunii octombrie, Marius Voineag, procurorul-șef al DNA, a declarat că dosarul lui Coldea are o bază solidă și va rezista în instanță.

„În acest dosar au fost măsuri asiguratorii, evident, pentru că, în esenţă, dosarul a vizat un trafic de influenţă care a generat produs infracţional. Cred că sechestre sunt cam 500.000 de euro şi 1,5 milioane de lei la toţi inculpaţii trimişi în judecată de către DNA. Pentru ce acuzaţii am formulat, a fost limita maximă în care noi ne-am dus în ceea ce priveşte sechestrele. (...) A fost un dosar de mare impact public, dar a fost un dosar prudent lucrat şi de către procurorul de caz”, a spus şeful DNA, la Antena 3 CNN.

În luna iulie, procurorii i-au trimis în judecată pe Florian Coldea, fost prim-adjunct al SRI, și pe Dumitru Dumbravă, fost șef al Direcției Juridice a SRI, alături de avocatul Doru Trăilă și omul de afaceri Dan Tocaci.

DNA i-a acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat, de două infracțiuni de trafic de influență, de exercitarea fără drept a unei profesii sau activități în formă continuată, precum și de spălare a banilor. Între timp, generalul Dumitru Dumbravă a murit.