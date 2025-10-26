International

Fost director L3Harris, acuzat că a vândut secrete cibernetice Rusiei pentru 1,3 milioane de dolari. Detalii din anchetă

Fost director L3Harris, acuzat că a vândut secrete cibernetice Rusiei pentru 1,3 milioane de dolari. Detalii din anchetă
Peter Williams, fost director al unei filiale a gigantului american L3Harris Technologies, a fost acuzat de procurorii federali din Statele Unite că a vândut secrete comerciale unui cumpărător din Rusia pentru 1,3 milioane de dolari, transmite Reuters.

Faptele reținute de procurori

Conform unui dosar depus la Curtea Districtuală din Washington pe 14 octombrie, Williams ar fi sustras între aprilie 2022 și iunie 2025 opt secrete comerciale aparținând a două companii americane, cu intenția de a le vinde unei entități din Rusia.

Documentele publice arată că Williams a fost director general al L3Harris Trenchant, filială a L3Harris Technologies, între octombrie 2024 și august 2025, perioadă în care compania dezvoltă instrumente de hacking pentru operațiuni de securitate națională și are contracte cu guvernul SUA.

Bunuri confiscate și profituri obținute

Procurorii susțin că Williams a obținut profituri semnificative din tranzacție și cer confiscarea unei locuințe în Washington D.C., precum și a bunurilor de lux, ceasurilor și bijuteriilor achiziționate cu banii proveniți din vânzarea secretelor.

Cazul ridică îngrijorări privind securitatea tehnologiilor cibernetice americane, oferind Rusiei posibilitatea de a-și îmbunătăți propriile capacități de apărare cibernetică. Audierea pentru formularea oficială a acuzațiilor și eventualele negocieri pentru recunoașterea vinovăției este programată pentru 29 octombrie.

Până acum, L3Harris nu a comentat cazul, iar avocații lui Williams nu au răspuns solicitărilor presei.

