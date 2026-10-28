Flávio Bolsonaro, fiul fostului președinte brazilian Jair Bolsonaro, a ajuns la Miami, împreună cu soția și cele două fiice, după ce a părăsit Brazilia în urma înfrângerii din alegerile prezidențiale. Politicianul, care nu a recunoscut victoria lui Luiz Inácio Lula da Silva, este vizat de investigații privind presupuse fapte de corupție, spălare de bani și evaziune fiscală. Statele Unite au acceptat să îi acorde vize de intrare lui și familiei sale, relatează Reuters.

Flávio Bolsonaro a sosit miercuri în Statele Unite, după ce a părăsit Brazilia la numai câteva zile de la pierderea alegerilor prezidențiale în fața actualului șef al statului, Luiz Inácio Lula da Silva. Plecarea sa a avut loc după două zile în care a refuzat să recunoască rezultatul scrutinului și a amenințat că va încerca să obțină anularea alegerilor.

Politicianul brazilian este cercetat de Curtea Supremă în două dosare care vizează suspiciuni de corupție, spălare de bani și evaziune fiscală.

Flávio Bolsonaro a părăsit țara împreună cu soția și cele două fiice, iar traseul familiei a inclus Argentina și Ecuador, înainte de sosirea în Florida. Un episod asemănător s-a petrecut după alegerile prezidențiale din 2022, când tatăl său, Jair Bolsonaro, a plecat în Florida după înfrângerea în fața lui Lula. Fostul președinte s-a întors atunci în Brazilia după aproximativ trei luni.

Flávio Bolsonaro a plecat din Brazilia în condițiile în care Curtea Supremă îi ceruse să își predea pașapoartele, măsură pe care politicianul nu a respectat-o. Potrivit informațiilor furnizate de autoritățile argentiniene pentru imigrație, acesta a intrat în Argentina marți seară, însoțit de soție și de cele două fiice.

Familia a traversat frontiera folosind Podul Internațional Tancredo Neves, aflat la aproximativ 19 ore de mers cu mașina de reședința politicianului din Brasilia. După intrarea în Argentina, cei patru s-au îmbarcat într-un avion privat operat de compania Baires Fly S.A., cu destinația Guayaquil, Ecuador.

Datele platformei FlightAware arată că aeronava Gulfstream G400, înmatriculată LV-JQW, a decolat din Puerto Iguazu la ora locală 00:22 și a aterizat în Guayaquil la 03:46. Ulterior, avionul a plecat către Aeroportul Executiv Opa-locka din Miami, unde sosirea era programată miercuri, la ora locală 09:18, respectiv 16:18, ora României.

Președinția Argentinei și compania Baires Fly nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii privind deplasarea politicianului brazilian.

Administrația americană a anunțat luni că Flávio Bolsonaro și membrii familiei sale vor primi vize pentru a putea intra în Statele Unite. Politicianul brazilian este un aliat al președintelui american Donald Trump și a vizitat Casa Albă în luna mai.

Miercuri, întrebat de jurnaliști despre venirea acestuia în SUA, Trump a declarat că este de acord cu sosirea sa pe teritoriul american.

Președintele Statelor Unite și-a exprimat anterior sprijinul pentru Jair Bolsonaro, tatăl lui Flávio, despre care a afirmat că ar fi fost victima unei persecuții judiciare în Brazilia. Decizia autorităților americane de a permite intrarea familiei Bolsonaro vine într-un context politic tensionat între Washington și Brasilia.

Președintele brazilian Luiz Inácio Lula da Silva a acuzat administrația americană că a colaborat cu familia Bolsonaro în încercarea de a facilita revenirea acesteia la conducerea Braziliei. Înaintea scrutinului prezidențial de duminică, Reuters a relatat despre o campanie a Departamentului de Stat american care ar fi urmărit susținerea revenirii familiei Bolsonaro la putere.

Flávio Bolsonaro era considerat favorit înaintea alegerilor, însă rezultatul votului i-a adus înfrângerea în fața președintelui în funcție. După anunțarea rezultatului, politicianul a refuzat să își recunoască înfrângerea și a contestat victoria lui Lula.

În paralel cu disputele electorale, fiul fostului președinte brazilian se confruntă și cu probleme judiciare. Acesta este vizat de investigații pentru presupuse infracțiuni financiare, iar la încheierea mandatului său de senator, în luna februarie, își va pierde imunitatea parlamentară.

Cu numai două zile înainte de sosirea în Statele Unite, Flávio Bolsonaro declarase că nu are în vedere părăsirea Braziliei. Luni, după ce Curtea Supremă i-a cerut să își predea pașapoartele, fostul candidat la președinție a respins ideea că ar intenționa să plece din țară.

El a criticat procedurile judiciare care îl vizau și a afirmat că își va susține apărarea în fața acuzațiilor.

„Nu m-am gândit niciodată să părăsesc țara. Voi preda pașapoartele și mă voi apăra împotriva acestei parodie de justiție, care reprezintă o încercare evidentă de a mă intimida”, spunea fostul candidat la prezidențiale.

În ciuda acestei declarații, politicianul a părăsit ulterior Brazilia și a călătorit prin Argentina și Ecuador înainte de a ajunge în Statele Unite. Flávio Bolsonaro nu a recunoscut rezultatul alegerilor prezidențiale, iar anchetele judiciare care îl vizează continuă.