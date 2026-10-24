Administrația președintelui Donald Trump va reduce o parte dintre taxele vamale de 50% aplicate anumitor produse canadiene, într-un moment în care Statele Unite se apropie de alegerile de la jumătatea mandatului. Măsura legată de taxe, care va intra în vigoare la 30 octombrie, vine după ce senatoarea republicană Susan Collins a susținut că a făcut demersuri pentru obținerea unor scutiri în beneficiul economiei statului Maine, potrivit BBC.

Decizia intervine după luni de tensiuni comerciale între Washington și Ottawa, în condițiile în care negocierile dintre cele două țări au eșuat în august, iar guvernul canadian a introdus măsuri de răspuns la tarifele americane.

Începând cu 30 octombrie, unele produse canadiene vor beneficia de reducerea taxelor vamale. Printre acestea se numără „plăci de placaj, anumite produse din hârtie, anumite utilaje şi echipamente frigorifice”, potrivit anunțului făcut de Casa Albă.

Scutirile vor viza și unele lăzi și cutii de ambalaj. În schimb, administrația americană intenționează să introducă tarife pentru alte categorii de produse, inclusiv covoare și „deşeurile”.

Casa Albă a susținut că modificările fac parte din strategia președintelui american de a proteja interesele economice ale țării.

„Preşedintele Trump continuă să abordeze tratamentul discriminatoriu aplicat de Canada comerţului american”, a declarat purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Matthew Middleton.

Senatoarea republicană Susan Collins, care candidează pentru un nou mandat în statul Maine, a anunțat prima obținerea scutirilor de taxe vamale. Ea a afirmat că a solicitat în repetate rânduri administrației Trump să reducă povara tarifelor asupra unor produse importante pentru economia locală.

Collins a declarat că va „continua să colaboreze direct cu oficialii administraţiei pentru a obţine scutiri suplimentare şi pentru a încuraja încheierea unui acord comercial mai amplu cu Canada, vecinul, aliatul şi cel mai mare partener comercial al nostru”.

Într-un mesaj publicat pe X, senatoarea a explicat că produsele vizate sunt „esenţiale pentru sectoarele agricole din Maine, inclusiv pentru producătorii de afine, cartofi, mere şi alge marine”.

Contracandidatul său democrat, Troy Jackson, a criticat modul în care republicanii gestionează conflictul comercial cu Canada.

„Războaiele comerciale ale lui Trump au făcut viaţa mai grea şi mai scumpă pentru locuitorii din Maine. Susan Collins a permis acest haos, a votat pentru confirmarea persoanelor din spatele acestuia şi acum vrea să-şi asume meritul pentru că a adus un pahar cu apă ca să stingă focul.”

Maine se învecinează cu provinciile canadiene New Brunswick și Quebec, iar economia statului are legături comerciale strânse cu țara vecină. Din acest motiv, tarifele vamale au afectat sectoare economice care depind de schimburile transfrontaliere.

Statele Unite au impus taxe de 50% asupra unor mărfuri canadiene în valoare de aproximativ 20 de miliarde de dolari, după eșecul negocierilor comerciale din august.

Donald Trump a justificat măsurile prin ceea ce a descris drept „tratament inegal” aplicat produselor americane din domeniul auto, lactatelor și băuturilor alcoolice.

Canada a răspuns prin introducerea unor tarife proprii. Premierul Mark Carney a descris aceste măsuri drept „necesare pentru a ne proteja lucrătorii”.

Luna trecută, guvernul canadian a egalat tarifele americane „dolar cu dolar”, după ce discuțiile comerciale nu au dus la un acord.

Într-o declarație pentru BBC, ministrul canadian al comerțului intern, Dominic LeBlanc, a transmis că Ottawa este dispusă să continue negocierile.

„În timp ce analizăm aceste ultime măsuri, Canada este pregătită să colaboreze în mod constructiv şi cu bună-credinţă pentru a ajunge la o relaţie comercială mai avantajoasă pentru ambele părţi, care să respecte interesele Canadei.”

Anunțul privind reducerea unor tarife vine cu mai puțin de două săptămâni înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, scrutin care va determina dacă republicanii sau democrații vor controla Congresul american în următorii doi ani.

Competiția din Maine este una dintre confruntările electorale urmărite îndeaproape, iar poziția lui Susan Collins față de politica comercială a administrației Trump reprezintă un subiect important în campanie.

Un alt republican, Mike Rogers, reprezentant al statului Michigan, i-a cerut președintelui american să depășească blocajul comercial. Michigan depinde în mare măsură de schimburile comerciale, inclusiv de cele cu Canada.

Donald Trump a declarat vineri că guvernul canadian „lucrează foarte intens” la un acord comercial cu Statele Unite.

La rândul său, Mark Carney a afirmat că țara sa rămâne deschisă unui acord reciproc avantajos, dar nu intenționează să accepte orice condiții pentru a încheia negocierile.

„Am putea să-l semnăm chiar în această după-amiază dacă SUA ar fi de acord. Dacă va trebui să aşteptăm luni de zile sau chiar mai mult, sau să aşteptăm o altă administraţie, înainte ca un acord adecvat să intre în vigoare, vom face asta”, a declarat premierul canadian vineri, potrivit postului de televiziune CBC.

Ministrul canadian Dominic LeBlanc a confirmat că o delegație s-a întâlnit joi cu membrii Comitetului consultativ pentru relațiile economice dintre Canada și Statele Unite. A fost a noua întâlnire de acest tip din aprilie 2026.

Participanții au analizat efectele pe care tarifele americane le au asupra economiei canadiene, în contextul în care cele două guverne încearcă să găsească o soluție pentru reluarea schimburilor comerciale în condiții acceptabile pentru ambele părți.

Reducerea unor taxe vamale reprezintă o modificare a politicii comerciale americane, însă introducerea unor tarife pentru alte produse arată că disputa dintre Washington și Ottawa nu a fost încă soluționată.