Un incendiu de amploare a afectat trei locuințe din localitatea Slatina-Timiș, județul Caraș-Severin, în noaptea de sâmbătă spre duminică, după ce flăcările s-au extins pe o suprafață de aproximativ 950 de metri pătrați, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Semenic.

Pompierii au intervenit timp de aproape patru ore pentru a lichida incendiul și pentru a împiedica propagarea acestuia către o a patra gospodărie aflată în pericol.

Incidentul a mobilizat mai multe echipaje ale ISU Semenic, care au intervenit cu autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD. În urma incendiului, trei gospodării au fost afectate, iar aproximativ 70 de păsări de curte au murit.

La locul incendiului au fost trimise patru autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Caransebeș și al Punctului de Lucru Băile Herculane. Acestora li s-a alăturat o autospecială a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Slatina-Timiș.

Potrivit pompierilor, la sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat la trei gospodării, existând un risc ridicat de extindere la o a patra locuință aflată în imediata apropiere.

Cea mai mare parte a pagubelor a fost înregistrată la prima gospodărie afectată. Flăcările au distrus aproximativ 600 de metri pătrați de acoperiș, mai multe încăperi ale locuinței, anexe gospodărești și numeroase bunuri aflate în interior.

Tot aici au murit aproximativ 70 de păsări de curte surprinse de incendiu.

La cea de-a doua gospodărie, focul a distrus aproximativ 300 de metri pătrați de acoperiș și trei încăperi ale casei. Cu toate acestea, pompierii au reușit să salveze un tractor, o remorcă, o anexă gospodărească și aproximativ 50 de metri pătrați din acoperiș.

În cazul celei de-a treia locuințe, incendiul a afectat aproximativ 50 de metri pătrați din acoperiș, însă intervenția rapidă a echipajelor a limitat extinderea flăcărilor către restul construcției.

Una dintre cele mai importante rezultate ale intervenției a fost salvarea unei a patra gospodării aflate în imediata vecinătate a zonei afectate.

După aproximativ patru ore de luptă cu flăcările, pompierii au reușit să lichideze incendiul și să protejeze alte construcții și bunuri materiale care riscau să fie cuprinse de foc.

Primele verificări efectuate de echipele de intervenție indică drept cauză probabilă a producerii incendiului un scurtcircuit electric.

Ancheta continuă pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a izbucnit focul și pentru evaluarea completă a pagubelor produse.