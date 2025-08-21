Monden Final neașteptat într-un trio conjugal celebru din România. A rămas prietenă cu amanta







Elena Merișoreanu a povestit cum a aflat că soțul ei, Ionel Croitoru, avea pe altcineva în perioada comunistă. Artista a făcut mărturisiri neașteptate în emisiunea Spynews TV Special, explicând cum a ajuns să se împrietenească cu femeia implicată.

Cunoscuta interpretă de muzică populară Elena Merișoreanu a dezvăluit un episod sensibil din viața sa de familie. Artista a povestit cum a aflat că soțul ei, Ionel Croitoru, a avut o relație extraconjugală în perioada în care ea lucra în străinătate.

Deși situația a fost dificilă, artista a reușit să depășească momentul și, surprinzător, a devenit prietenă cu femeia care i-a fost rivală la acea vreme.

Artista a povestit că episodul s-a petrecut în perioada comunistă, când avea un contract în Israel și a fost plecată șase luni. În tot acest timp, diverse persoane o sunau pentru a-i spune că soțul ei a fost văzut cu altcineva.

„Bărbatul dacă nu vă înșală, nu vă poate aprecia! Trebuie să își dea seama ce are acasă. Niciodată nu o să fie amanta așa cum este nevasta. Eu pe soțul meu l-am prins o singură dată! Eu doar am auzit, nici în ziua de astăzi nu am discutat cu el problema aceasta. Pe vremea lui Ceaușescu, am plecat șase luni să cânt în Israel. El nu putea să vină. Și-a văzut de casă, de copii…”, a declarat Elena Merișoreanu.

La un moment dat, o colegă din Ansamblul Rapsodia i-a confirmat bănuielile, spunându-i că l-a văzut pe Ionel Croitoru cu o altă femeie:

„Mi-a zis că l-a văzut pe bărbatul meu că o ia pe alta cu mașina, după colț. Am zis că e prietena mea, lasă! Am întrebat-o și pe vecina mea dacă vine cineva, mi-a zis că da. Au trecut aproape șase luni, urma să mă întorc în țară. Niciodată nu l-am sunat să îl întreb, să îi zic că am auzit ceva”, a mai spus artista.

Elena Merișoreanu a dezvăluit că femeia cu care soțul ei a fost văzut era colegă cu ea la Ansamblul Rapsodia și chiar o cântăreață cunoscută.

„Întoarsă acasă, totul a fost extraordinar. Fetele erau la mama, la țară. Ne-am urcat în mașină și am plecat după ele. Nimic nu i-am spus pe drum! El știa că eu știu. M-am întors de la țară, m-am dus la serviciu. Ea fugea de mine! Era colegă cu mine. Nu dau numele. Am jurat că nu o să spun niciodată! E cunoscută, da. Și e și foarte frumoasă! Mă bucur măcar că nu s-a dus soțul meu cu oricine. A luat una faină!”, a declarat cântăreața.

Elena își amintește și momentul primei întâlniri cu femeia respectivă după ce s-a întors în țară:

„M-am dus la Ansamblu, dar ea fugea de mine. M-am întâlnit, până la urmă, cu ea la lift. A încremenit. Eu i-am spus: «Fată, de când te caut! Ți-am adus un cadou. Tu nu ai venit să mă vezi». Am avut o reacție pozitivă, am luat-o în brațe, i-am zis că o aștept pe la mine când se termină repetiția. Era fericită! Credea că nu am aflat nimic”, a mai povestit Elena Merișoreanu.

Deși infidelitatea ar fi putut pune capăt căsniciei, Elena Merișoreanu a ales să ierte și să meargă mai departe. Artista a dezvăluit că nici până astăzi nu a discutat cu Ionel Croitoru despre episodul respectiv, preferând să păstreze armonia în familie.

„Când am ajuns acasă, ea stătea și povestea veselă. I-am zis: «Ascultă aici! Eu am avut încredere în tine și tu mi-ai făcut acest lucru? Sunt doar cu sora mea acasă, o să te arunc! Se poate să îmi faci așa ceva?». A încremenit! A trecut timpul și, dacă aș fi să mă mai mărit, tot pe el l-aș lua! A avut grijă de casă, e cel mai bun!”, a spus interpreta de muzică populară.

Mai mult, relația dintre cele două femei s-a transformat, în timp, într-o prietenie neașteptată:

„Eu cu ea m-am împăcat. Și acum ne vedem! Râdem când ne aducem aminte de tinerețe”, a mărturisit Elena Merișoreanu.