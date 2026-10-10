Dacă vrei să înțelegi cum a fost posibil ca în 2007–2008 întregul sistem financiar global să aproape că se prăbușească, cel mai eficient drum nu e un manual de economie, ci „The Big Short” (2015).

Regizat de Adam McKay, după cartea lui Michael Lewis, filmul spune povestea adevărată a câtorva investitori care au înțeles ce urma să se întâmple — și au pariat contra pieței.

Nucleul filmului e un lanț de instrumente financiare pe care aproape nimeni nu le înțelegea la acea vreme: creditele ipotecare subprime — împrumuturi acordate unor oameni care nu aveau cum să le plătească — ambalate la grămadă în obligațiuni, vândute apoi ca produse „sigure”.

Aceste pachete, numite CDO (collateralized debt obligations), primeau în mod repetat calificativul AAA, cel mai înalt nivel de siguranță, de la agențiile de rating. Astfel, o grămadă de datorii toxice era distribuită prin bănci, fonduri de pensii și asigurători din toată lumea, sub eticheta de investiție solidă.

„The Big Short” nu tratează spectatorul ca pe un ignorant pe care îl plictisește, ci ca pe un om căruia trebuie să-i fie explicate lucrurile.

De aceea are celebrul truc: personaje complet străine de finanțe — Selena Gomez, Margot Robbie într-o cadă — apar direct în cameră și explică, pe limba omului, ce sunt CDO-urile și derivatele sintetice. E un film despre lăcomie, dar și despre analfabetism financiar la nivel de sistem.

Filmul arată că nu a fost vorba de o eroare izolată, ci de un lanț de interdependențe: bănci care au vândut produse pe care nu le înțelegeau, agenții de rating care le-au certificat, autorități de reglementare care au dormit.

Raportul oficial al Comisiei de anchetă asupra crizei financiare (FCIC, 2011) confirmă exact ce sugerează filmul: agențiile de rating au eșuat fundamental în evaluarea acestor titluri, amplificând criza.

„The Big Short” nu e un film despre bani, ci despre ce se întâmplă când prea mulți oameni câștigă bani din ceva ce nimeni nu înțelege. Îți explică nu doar ce s-a întâmplat, ci și de ce a fost posibil — și de ce s-ar putea repeta.