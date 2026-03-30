Fetițele din Târnăveni, găsite într-o pădure. Ipoteza răpirii, în continuare luată în calcul

Update 17:17. Cele două fetițe au fost găsite într-o pădure din apropierea domiciliului.

Știre inițială

Căutările celor două fetițe de 4 și 5 ani din Târnăveni, județul Mureș, continuă cu disperare, iar scenariul unei posibile răpiri se conturează tot mai mult. În spațiul public au apărut informații potrivit cărora un bărbat le-ar fi luat pe micuțe duminică, în timp ce se jucau în fața casei. Persoana a fost identificată și audiată la IPJ Mureș.

„Având în vedere informațiile vehiculate în spațiul public cu privire la faptul că o persoană ar fi luat cele două minore, de 4, respectiv 5 ani, din Târnăveni cu un autoturism, facem următoarele precizări: În urma verificărilor efectuate de polițiști, persoana surprinsă în imaginile apărute pe rețelele de socializare a fost identificată, iar până la acest moment nu există indicii care să confirme implicarea acesteia într-o eventuală faptă de răpire”, au anunțat reprezentanții IPJ Mureș.

În paralel, oamenii legii continuă verificările, inclusiv analiza imaginilor surprinse de camerele de supraveghere și controlul persoanelor și autovehiculelor aflate în zonă.

La o zi după dispariția fetițelor, pe un câmp din apropiere au fost descoperite gălețile care ar fi aparținut micuțelor.

„În contextul informațiilor apărute, referitoare la identificarea unor obiecte care ar aparține minorelor căutate, facem precizarea că, în cadrul activităților desfășurate, au fost identificate găleți, în zona de căutare”, arată oamenii legii.

Totuși, aceștia susțin că nu pot confirma în acest moment că obiectele ar fi fost folosite de cele două copile:

„La acest moment, nu există date sau indicii care să confirme că aceste obiecte aparțin sau au fost utilizate de cele două minore. De asemenea, subliniem faptul că, raportat la caracteristicile acestora, astfel de obiecte sunt dificil de transportat de către copii de vârsta celor două minore”, mai arată polițiștii.

Alerta a fost dată abia după câteva ore de la momentul în care familiile au observat că fetițele nu mai erau în fața locuinței. De atunci, nimeni nu le-a mai văzut. Autoritățile au mobilizat echipe de intervenție, iar zeci de localnici s-au alăturat căutărilor. Zona este supravegheată cu ajutorul pompierilor, câinilor de urmă și dronelor, însă până acum nu s-a găsit nicio pistă clară.

Localnicii spun că micuțele proveneau dintr-o familie îngrijită și nu existau motive pentru ca ele să plece singure atât de departe.

Pe măsură ce timpul trece fără răspunsuri, ipoteza unei răpiri devine tot mai prezentă. Lipsa oricăror urme în teren sugerează că micuțele nu ar fi putut dispărea singure.

„Nu puteau să meargă la 3-4 ani atât de departe. Am auzit că au fost două microbuze aici sus, cine ştie? Poate le-a băgat înăuntru, le-a luat…”, a declarat un martor.

Minora Buta Rebeca-Alexandra, în vârstă de 5 ani, are aproximativ 87 de centimetri înălțime, părul negru, creț, prins în coadă. La momentul dispariției, purta o rochiță albă în partea superioară și roșie în partea inferioară, ciorapi albi și șlapi roz.

Minora Forgaci Melisa-Ariana, de 4 ani, măsoară aproximativ 65 de centimetri și are părul negru prins în două codițe. Avea asupra sa o suzetă roz cu alb și era îmbrăcată cu o bluză roșie, colanți roz deschis și șlapi albaștri.