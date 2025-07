Social Fetiță supusă de mama sa unei ședințe de exorcizare. Scenele au ajuns pe internet







Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Sibiu a anunțat că s-a autosesizat în acest caz. Femeia nu este la prima manifestare de acest fel. Primarul din Dumbrăveni a aflat despre situație și a sesizat Poliția Dumbrăveni. Primarul nu exclude separarea copilului de mamă.

Scene halucinante cu femeia care urlă citind din Biblie

Fetița are un handicap, dar are discernământ. Situația a intrat în atenția DGASPC Sibiu după ce pe Tik Tok au apărut imagini cu femeia care citește din Biblie în timp ce copilul urlă. Totul pare a fi o ședință de exorcizare. Scenele tulburătoare ce par a fi practici vrăjitorești se întind pe parcursul a aproape 10 minute. Cei care o cunosc pe Lenuța și pe fetița ei Ana Maria spun că pe copilă o doare o măsea, iar mama vrea să scoată dracii din ea. Un internaut spune că a trimis clipul la poliție.

„Rugăm Protecția Copilului Sibiu să trateze cu maximă seriozitate acest comportament împotriva minorei. Rugăm autoritățile din România să își facă datoria. Copilul este terorizat! Nu se poate, în anul 2025, să existe astfel de comportamente!”, se arată într-un comentariu.

Femeia și-a luat angajamentul că nu mai face vrăjitorii

Primarul de Dumbrăveni spune că femeia e monitorizată de mai multă vreme și nu exclude să ia copilul și să-l dea în grija statului. Starea familiei e precară, femeia e beneficiară de ajutor social.

„Am luat măsuri. Am făcut solicitare la Poliția Română. Știm de acest caz de aproximativ 10 zile. Am luat legătura cu Poliția din Dumbrăveni. Avem plan de anchetă socială. Mama a fost deja vizitată de asistenții sociali, și-a luat angajamentul că nu va mai face ‘vrăjitorii’. Fata are între 14 și 15 ani”, a declarat primarul orașului Dumbrăveni, Emil Dârloșan. Acesta a mai precizat că mama este beneficiară de ajutor social și a fost avertizată verbal de 3-4 ori la primărie. Protecția Copilului și asistența socială monitorizează cazul săptămânal „, a declarat primarul de Dumbrăveni, Emil Dârloșan, pentru oradesibiu.