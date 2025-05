Social Exclusiv. În culisele exorcismului, cu exorcistul eparhial din Oradea







De la începutul acestei săptămâni, Eparhia de Oradea a Episcopiei Greco-Catolice are, oficial, un exorcist. Numit prin decretul episcopului. Exorcistul, conform canonului, trebuie să fie înzestrat cu: evlavie, ştiinţă, prudenţă şi integritate morală. Cel care a adus exorcismul în Biserica greco-catolică modernă a fost Papa Francisc.

Exorcistul Vaticanului

Episcopia Greco-Catolică de Oradea a fost înfiinţată canonic prin Bula Papei Pius al VI-lea la 16 iunie 1777. Este păstorită, în prezent, de Preasfinția Sa Virgil Bercea. Luni, 5 mai 2025, PSS Virgil Bercea, prin Decretul Episcopal nr. 521, l-a numit pe Preacucernicul Părinte Anton Cioba în funcția de exorcist al Eparhiei de Oradea. Exorcistul eparhial Anton Cioba a declarat pentru evz.ro că și până acum " erau anumiți călugări care, desemnați de episcop, celebrau rugăciunile de dezlegare și exorcisme". Cel mai celebru exorcist este exorcistul-șef al Vaticanului, părintele Gabriele Amorth. Acesta ar fi făcut, de-a lungul vieții, peste 100.000 de exorcizări.

Cu doar câteva luni înainte de moartea preotului, în 2016, William Friedkin - regizorul premiat cu Oscar al filmului „Exorcistul” - a fost prima persoană căreia i s-a permis să-l filmeze pe Părintele Amorth realizând un exorcism real. Iar imaginile pot fi văzute aici.

Cine e exorcistul eparhial din Oradea. Are un curs de “Exorcism şi Rugăciune de eliberare” la Roma

Înainte de a fi exorcist, Anton Cioba a funcționat în cadrul seminarului Teologic Greco-Catolic din Oradea. A predat cursuri de: Metodologia cercetării științifice, Documente Magisteriale, Demonologie. De asemenea a fos responsabil din partea Episcopiei Greco-Catolice de Oradea, cu pastorația persoanelor private de libertate, din cadrul Penitenciarului Oradea. A absolvit Facultatea de Teologie la Oradea.În anul 2008, a plecat la Roma pentru a-şi desăvârşi studiile teologice la Universitatea Pontificală Saleziană.

Un an mai târziu obține licenţa în Educaţie Religioasă la Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, prin susţinerea lucrării cu titlul: “Icoana bizantină: instrument catehetic al Bisericii Greco-Catolice din România”. A fost hirotonit preot celibatar în 2009. După aceea a urmat un curs intensiv cu titlul: “Exorcism şi Rugăciune de eliberare” la Institutul Sacerdos, al Ateneului Pontifical “Regina Apostolorum” din Roma. În 2012 obţine Masteratul în Pastoraţia Tineretului şi Catehetică, la Facultatea de Teologie a Universităţii Pontificale Saleziene, cu lucrarea “Satanismul: provocare pentru pastoraţia tineretului”, scrie seminaroradea.ro

"Un exorcist, înainte de toate, este un preot care se roagă"

Anton Cioba explică faptul că "un exorcist, înainte de toate, este un preot care se roagă. Celebrează sfintele taine ale Bisericii. Un exorcist ascultă lumea care are probleme și îndrumă persoanele care sunt în nevoi. Un exorcist face un discernământ împreună cu persoana în cauză, cu privire la natura problemelor pe care le întâmpină.Dacă sunt probleme de natură psihică, în colaborare cu specialiștii din acest domeniu, îndeamnă la un parcurs de vindecare sufletească. Apelează la un psiholog sau psihiatru".

Proaspătul exorcist eparhial spune că atunci când problemele sunt de natură spirituală, tot în urma discernământului, împreună cu specialiști din domeniul psihiatriei – colaboratori ai exorcistului – exorcistul face rugăciunile de dezlegare și, după caz, exorcismele majore. "Dar pentru a se ajunge la exorcismul în sine este nevoie de o perioadă de consiliere, discernământ și rugăciune cu și pentru persoana în cauză", spune Anton Cioba.

Exorcismul, fără spectacol, fără artificii

Tânărul preot spune că nu a mai practicat exorcismul. Dar a participat la astfel de momente de rugăciune. "Totul se desfășoară în condițiile cele mai normale ale unei rugăciuni. Fără spectacol și fără tot felul de artificii. Să nu uităm că vorbim de suferința persoanei care are nevoie de rugăciune", afirmă preotul.

"Dacă se constată nevoia exorcismului, acesta se va celebra în discreție, cu puține persoane. Exorcismul are loc cu membri ai familiei celui exorcizat sau membri ai unui grup de rugăciune. Cu colaboratori ai exorcistului, aleși de comun acord cu persoana exorcizată", spune preotul Anton Cioba. Acesta insistă că nu se face spectacol, nu se filmează, nu se înregistrează. "Se creează un ambient de rugăciune. De altfel lupta cu cel rău se duce în special prin rugăciune. Exorcismul este o rugăciune", spune exorcistul eparhial.

Exorcistul, în luptă cu Lucifer

Am vrut să află care sunt consecințele exorcismului asupra persoanei asupra căruia se practică, dar și cum resimte exorcistul în lupta cu Diavolul."Orice rugăciune are efecte pozitive asupra unei persoane. Scopul final al exorcismului este eliberarea persoanei posedate de puterea celui rău și, desigur, trăirea unei vieți în care se practică sacramentele.Preotul simte tot timpul acțiunea și puterea celui rău. Confruntarea oricărui preot cu răul este cotidiană. Exorcistul, în plus, prin practicarea exorcismelor, se adresează în mod direct diavolului, pentru a-l alunga", spune Anton Cioba.

În plus, exorcistul, prin numirea și delegarea din partea episcopului, și mai ales prin rugăciunea de hirotesire pe care o face episcopul asupra lui când îl numește exorcist, are acces la rugăciunea întregii Biserici. Nu acționează doar cu armele propri – adică cu rugăciunea personală, ci este întărit de toată rugăciunea Bisericii, deoarece lupta cu cel rău este o acțiune a întregii Bisericii, nu doar a lui personală. Astfel nu este singur niciodată.

"Nevoia de exorcist este reală, în fiecare eparhie și dieceză"

Anton Cioba spune că au fost și sunt bihoreni care au apelat la rugăciuni de dezlegare și exorcisme. "În ceea ce privește disciplina sacramentală în Biserica Catolică, pot spune că nevoia de exorcist este reală, în fiecare eparhie și dieceză. Fiecare caz este tratat aparte. Cât despre o situație anume, nu aș putea să vă dau detalii", spune exorcistul eparhial.

Anton Cioba insistă că exorcismul nu presupune ședințe oculte. "Exorcismele sunt niște celebrări liturgice. Sunt slujbe ale Bisericii, care se desfășoară în conformitate cu datoria și misiunea Bisericii de a celebra serviciile religioase credincioșilor, în funcție de nevoie și situație. Faptul că se celebrează cu discreție și fără spectacol ține de o anumită disciplină și de respectul față de persoana care le solicită", spune preotul.

Ajutoarele exorcistului eparhial

Marți, 6 mai 2025, PSS Virgil Bercea, prin Decretul Episcopal nr. 533 a constituit, la nivelul Eparhiei de Oradea, Oficiul pentru Consiliere Spirituală.Atribuțiile Oficiului pentru Consiliere Spirituală constau în alcătuirea unei echipe de specialiști în domeniile psihologiei, medicinei și al religiei în vederea ascultării și consilierii persoanelor care solicită sprijin spiritual și psihologic.

Oficiul are rol și în celebrarea rugăciunilor de eliberare și, după caz, a exorcismelor, pentru persoanele care, după expertiza potrivită, prezintă necesitatea acestora.Oficiul pentru Consiliere Spirituală face parte Curia Eparhială a Eparhiei de Oradea și este coordonat de către Exorcistul Eparhial, având sediul în Complexul din Parcul Traian, Nr. 20, Oradea.