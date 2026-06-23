Autoritățile fiscale au găsit în Satu Mare o fermă clandestină de criptomonede, unde sute de echipamente funcționau permanent pentru producerea de active digitale. Potrivit ANAF, aceasta a fost descoperită în urma unor analize de risc și a unor verificări operative care au indicat diferențe semnificative între activitatea desfășurată în realitate și informațiile declarate autorităților fiscale.

În locația verificată, inspectorii au găsit o infrastructură complexă destinată producerii de criptomonede, formată din sute de dispozitive de procesare care funcționau permanent.

Activitatea era susținută de sisteme de răcire și instalații electrice adaptate unui consum ridicat de energie, caracteristic operațiunilor industriale de minare.

Nivelul ridicat al consumului de energie electrică a reprezentat unul dintre principalele semnale de alarmă pentru autorități.

Conform ANAF, în perioada august 2025 – aprilie 2026, imobilul verificat a înregistrat cheltuieli estimate la aproximativ 7 milioane de lei pentru energie electrică, fără ca proprietarii să declare activități economice sau venituri care să justifice un asemenea consum.

„Un element deosebit de relevant constatat de inspectori îl reprezintă faptul că, în perioada august 2025 - aprilie 2026, locaţia verificată a înregistrat un consum de energie electrică estimat la aproximativ 7 milioane de lei, specific unei activităţi economice de amploare. Cu toate acestea, nu au fost raportate activităţi economice şi nu au fost declarate niciun fel de venituri, rezultând elemente privind desfăşurarea unor operaţiuni semnificative în afara evidenţelor fiscale”, se arată în comunicatul instituției.

În urma controlului, inspectorii antifraudă au confiscat întreaga infrastructură utilizată pentru producerea activelor digitale. Este vorba despre 407 echipamente de minare, evaluate la peste 2 milioane de lei.

Verificările continuă pentru stabilirea veniturilor care nu au fost declarate și a obligațiilor fiscale care ar fi fost eludate. Autoritățile au anunțat că, în cazul în care vor fi identificate indicii privind săvârșirea unor infracțiuni, vor sesiza organele de urmărire penală.

„Economia digitală nu reprezintă o zonă fără reguli fiscale. Veniturile generate din exploatarea activelor virtuale sunt supuse obligaţiilor de declarare şi fiscalizare ca orice altă activitate economică”, se mai arată în comunicat.

Reprezentanții ANAF susțin că acțiunile de control în domeniul activelor digitale vor continua.