Fenomen neașteptat. Noii milionari din AI schimbă regulile luxului

Averile generate de companiile din domeniul inteligenței artificiale și al industriei spațiale încep să schimbe comportamentul de consum al celor foarte bogați, iar marile case de lux încearcă să înțeleagă preferințele unei noi categorii de clienți. Spre deosebire de persoanele care au moștenit averi, noii milionari din tehnologie investesc mai puțin în haine și accesorii de lux și preferă experiențele, investițiile sau achizițiile neobișnuite, potrivit unei analize Reuters.

Creșterea spectaculoasă a companiilor din Inteligența Artificială și din industria spațială a creat într-un timp scurt mii de noi milionari.

Datele UBS arată că aproximativ 440.000 de americani au devenit milionari în ultimul an pe fondul evoluției burselor, fenomen accelerat de listările unor companii din tehnologie și inteligență artificială.

În același timp, piața globală a bunurilor de lux, estimată la 358 de miliarde de euro în 2025, traversează o perioadă de încetinire, influențată de reducerea cererii din China și de incertitudinile economice.

Consultanții din industrie spun că noua generație de oameni foarte bogați are priorități diferite față de clienții tradiționali ai brandurilor de lux.

Un exemplu este Chip, fost cercetător în domeniul datelor la SpaceX, care a ajuns să dețină acțiuni evaluate la aproximativ 3,5 milioane de dolari după listarea companiei.

În loc să investească în produse de lux, acesta și-a cumpărat meteoriți în valoare de 10.000 de dolari și o autospecială de pompieri de 5.000 de dolari, pe care spune că ar putea să o folosească la petrecerile copilului său.

Printre puținele achiziții de lux pe care le ia în calcul se numără un ceas TAG Heuer Carrera Calibre 1887 SpaceX Chronograph, inspirat de misiunea astronautului John Glenn din 1962.

Zack Kass, fost director al diviziei comerciale OpenAI și acționar SpaceX, a declarat că și-a folosit câștigurile pentru a cumpăra o echipă profesionistă de volei, nu produse de lux.

Un alt fost inginer SpaceX, ale cărui acțiuni sunt evaluate la aproximativ 4 milioane de dolari, spune că și-a cumpărat împreună cu soția două ceasuri Apple Watch și intenționează să reinvestească cea mai mare parte a averii după o vacanță în Alaska.

Potrivit specialiștilor, mulți dintre noii milionari preferă active considerate investiții pe termen lung, precum proprietățile imobiliare, iahturile sau automobilele.

Deși interesul pentru îmbrăcămintea de lux este în scădere, unele produse își păstrează atractivitatea.

Ceasurile produse de Rolex și Cartier continuă să fie apreciate inclusiv datorită valorii ridicate de revânzare.

În același timp, case precum Chanel și Hermès rămân atractive pentru clienții foarte bogați, logo-urile acestora fiind în continuare asociate cu statutul social.

Potrivit Boston Consulting Group, noii milionari din tehnologie cheltuie, în medie, cu aproximativ o treime mai puțin pe haine elegante și articole din piele decât persoanele care provin din familii cu averi moștenite.

Chip spune că nu intenționează să își schimbe stilul vestimentar și că va continua să poarte tricouri și pantaloni scurți, așa cum a făcut și înainte de a deveni milionar.