Femeia secretă a Patriarhului Kiril. Anchetă

Republica Moldova. Conducătorul Bisericii Ortodoxe Ruse, Patriarhul Kiril (născut Vladimir Gundyaev), ar avea o concubină, lucru strict interzis de regulile bisericii ortodoxe.

Taina Patriarhului Kiril a fost deconspirată într-o anchetă jurnalistică a publicaţiei independente ruseşti Proekt, specializată în investigaţii jurnalistice.

Femeia secretă a Patriarhului rus se numeşte Lidia Leonova şi se află în preajma şefului BOR de mai bine de 50 de ani. Potrivit publicației Proekt, această femeie locuiește în apartamentul patriarhului, deține proprietăți asociate cu acesta și este implicată chiar şi în litigii de drept privind proprietatea imobiliară a Bisericii Ortodoxe Ruse.

Lidia Leonova în tinereţe/ Sursa foto: Proekt

Leonova, care îl însoțește pe patriarh şi în călătorii, era prezentată până nu demult „vără de gradul doi” a Patriarhului Kiril.

Jurnaliştii de la Proekt susţin că Leonova „îndeplinește funcțiile caracteristice soţiilor sau concubinelor.

Numele Lidiei Leonova a apărut pentru prima dată într-un scandal public în 2011. Atunci jurnaliştii au aflat pentru prima dată şi despre apartamentul conducătorului Bisericii Ortodoxe Ruse din Moscova, unde patriarhul locuia cu Leonova.

Scandalul a izbucnit când fostul ministru, care şi-a renovat apartamentul, situat într-una dintre cele mai exclusiviste clădiri din Moscova, clădire în care şi Patriarhul are o locuinţă, a fost dat în judecată de Lidia Leonova.

Motivul plângerii depuse de aceasta a fost că praful provocat de renovare ar fi ajuns şi în apartamentul lui Kiril, deteriorând cărți și alte lucruri. În urma anchetei s-a mai stabilit că praful era dăunător pentru sănătatea celor care stăteau în apartament, iar daunele au fost evaluate la 19,7 milioane de ruble, potrivit ziarului „Pravda”.

Instanța a decis că fostul ministru trebuie să își despăgubească vecinii pentru neplăcerile cauzate de renovare. Patriarhul a susținut că „ar fi incorect” să îl ierte pe Șevcenko.

Deşi Lidia Leonova a fost prezentată drept verişoara patriarhului, biografiile lor indică că nu sunt rude nici îndepărtate. Se știu puține lucruri despre Leonova.

Alexandr Soldatov, un editptialit rus care abordeză probleme de religie, a scris în revista Ogonyok, în 2004, că Lidia Mihailovna Leonova era „fiica unui bucătar din Comitetul Regional Leningrad al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice”, cu care Vladimir Gundyaev „a avut cele mai calde relații” și că întâlnirea lor „nu va fi niciodată inclusă în niciuna dintre biografiile sale oficiale”.

Potrivit jurnaliştilor de la Proekt, numele de fată al „soției secrete” a patriarhului este Holodova. În anii 1970, ea s-a căsătorit cu un ucrainean, Mihail Leonov. Jurnaliștii cred că mariajul s-a destrămat în primii ani, dar nu a fost dizolvat.

În anii 1980, când Gundyaev a fost trimis să slujească la Smolensk, Leonova l-a urmat și mai târziu a locuit cu el în casa patriarhului din Serebrianîi Bor, Moscova.

La rândul său, arhimandritul Tihon (Zatekin), cu ajutorul arhivelor de stat, a compilat în urmă cu câțiva ani informații detaliate despre familia patriarhului, inclusiv despre străbunicul său, în cartea sa „Mărturisitorul credinței creștine, preotul Vasili Gundyaev”.

Biograful patriarhal nu a menționat pe nimeni cu numele de familie Holodov. Iar jurnaliştii de la Proekt nu a reușit nici să găsească vreo rudă a lui Gundyaev cu acest nume de familie.

Ca dovadă suplimentară, Proekt citează mărturii din cartea jurnalistei Ksenia Lucenko „Cu intenții bune”, despre istoria modernă a Bisericii Ortodoxe Ruse. Potrivit lui Lucenko, un vizitator frecvent al casei lui Gundyaev pe vremea când acesta era încă mitropolit a povestit că Leonova „era foarte implicată în treburile clericului”.

„Știe cum să gestioneze totul în casă, este implicată în relațiile lui cu diverse persoane, ține evidența cine are nevoie de ajutor, cine are nevoie de cadouri. Ar fi oarecum naiv să presupunem că este verișoară de gradul doi”, a declarat interlocutorul Kseniei Lucenko.

O întreprindere afiliată Patriarhului Kiril, numită „Vladolid” este înregistrată pe numele Lidiei Leonova. Jurnaliștii cred că numele este un portmanteau al numelor Vladimir și Lidia. Această companie administrează proprietăți imobiliare proprii și închiriate.

Întreprinderea deţine un spațiu comercial de 200 de metri pătrați într-un bloc de apartamente din Sankt Petersburg, construit în 1874 pe malul Canalului Kriukov, la colțul Podului Torgovy.

Leonova deține și un apartament de 121 de metri pătrați în aceeași clădire, care, așa cum au relatat anterior anchetatorii, i-a fost dat de omul de afaceri Alexander Dmitrievich, o cunoștință mai veche a Patriarhului Kiril.

Proprietarul apartamentului din „Casa de pe mal” este în prezent ascuns din înregistrările Rosreestr, la fel ca și în cazul înregistrărilor oficialilor și rudelor acestora. Proekt susține că această proprietate este încă înregistrată personal pe numele Patriarhului.

Cu toate acestea, jurnaliștii au găsit dovezi ale reședinței Lidiei Leonova în apartament din date deschise. De exemplu, într-o bază de date a locuitorilor din Moscova din 2022, domiciliul lui Gundyaev este înregistrat la adresa de pe strada Serafimovici nr. 2, iar numărul de telefon al Lidiei Leonovei este trecut ca număr de telefon de contact al lui Gundyaev.

Dreptul la carieră bisericească ortidoxo o au doar persoanele de sex masculin care s-au călugărit. Astfel, dreptul canonic interzice patriarhului să se căsătorească sau să aibă relaţii cu o femeie.

După scandalul apartamentului din Moscova, susține propagandistul Vladimir Soloviov a lansat teoria conform căreia Leonova este verişoară de gradul doi cu şeful Bisericii Ortodoxe Ruse.

Propagandistul a declarat că l-a intervievat pe patriarh, dar interviul nu a fost niciodată difuzat. Potrivit lui Soloviov, șeful Bisericii Ortodoxe Ruse i-ar fi spus că a primit apartamentul din „Casa de pe mal” drept cadou din partea autorităților. Nu a locuit niciodată acolo, ci le-a mutat în el pe verișoarele sale de gradul doi, Leonova și o altă femeie.