Sport FCSB a defilat cu Aberdeen și e în grupele Europa League. S-a întors Olaru!







FCSB a obținut calificarea în grupele Europa League pentru al doilea sezon consecutiv, după ce a învins-o pe Aberdeen cu scorul de 3-0 pe Arena Națională, în manșa retur a play-off-ului.

După 2-2 în Scoția, echipa lui Elias Charalambous a făcut un meci solid în fața propriilor suporteri și a reușit să confirme forma bună din cupele europene.

După un tur echilibrat, FCSB a demonstrat în retur că este o echipă matură, capabilă să gestioneze momentele cheie. Cu peste 50.000 de suporteri în tribune, campioana României a arătat din nou fața din sezonul trecut, când a impresionat în cupele europene.

Primele 40 de minute au fost tensionate, cu ocazii rare, dar totul s-a schimbat după momentul decisiv din finalul primei reprize: penalty-ul obținut de David Miculescu și eliminarea lui Jensen. Din acel moment, FCSB a controlat complet jocul.

În minutul 40, Miculescu a căzut în careu, însă arbitrul a lăsat inițial jocul să continue. După o verificare prin VAR, centralul a dictat penalty pentru un henț comis de Jensen și i-a arătat fundașului scoțian al doilea cartonaș galben.

Darius Olaru, căpitanul echipei, și-a asumat responsabilitatea și a executat impecabil de la punctul cu var, deschizând scorul în minutul 44. Arena Națională a erupt, iar FCSB prindea aripi înainte de pauză.

După pauză, FCSB a început agresiv, profitând de superioritatea numerică. În minutul 51, Adi Șut a înscris unul dintre cele mai frumoase goluri ale sezonului european. După o fază excelentă creată de Olaru și Miculescu, mijlocașul a șutat perfect de la 23 de metri, mingea intrând direct în vinclu.

Golul a tăiat complet elanul scoțienilor, iar roș-albaștrii au simțit momentul și au continuat să preseze.

În minutul 59, Darius Olaru a reușit dubla după o acțiune splendidă a lui Valentin Crețu, care a condus mingea de la 40 de metri și i-a pasat decisiv căpitanului. Execuția de la 14 metri a fost impecabilă, iar tabela arăta 3-0.

De acolo, FCSB a gestionat perfect avantajul. Charalambous a cerut posesie, calm și răbdare, iar echipa a răspuns exact cum își dorește și patronul Gigi Becali: pasând și controlând jocul până la final.

Succesul cu Aberdeen confirmă revenirea FCSB pe scena europeană. După sezoane complicate și eliminări premature, echipa arată maturitate și eficiență. Este pentru al doilea an consecutiv când campioana României își asigură prezența în grupele Europa League, o performanță importantă pentru club și pentru coeficientul UEFA.

Elias Charalambous, vizibil mulțumit la final, a declarat:

„Băieții au fost fantastici. Am demonstrat că merităm să fim aici. Suporterii au fost incredibili, iar această victorie le aparține și lor. Ne așteaptă meciuri grele, dar avem încredere că putem face o figură frumoasă.”