Un tânăr de 23 de ani a fost arestat preventiv, fiind acuzat că a sechestrat o fată de 11 ani în toaleta unei benzinării din municipiul Brașov. Copila a reușit să strige după ajutor, iar agresorul a fugit din grupul sanitar. Procurorii au deschis un dosar penal pentru lipsire de libertate în mod ilegal.

Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov, incidentul a avut loc în seara de 10 iulie, în jurul orei 20:40, într-o benzinărie din municipiu.

„În data de 10.07.2026, în jurul orei 20:40, în timp ce se afla în interiorul grupului sanitar destinat persoanelor de sex feminin din cadrul unei benzinării din municipiul Braşov, inculpatul a lipsit-o în mod ilegal de libertate pe o minoră în vârstă de 11 ani, împingând-o în interiorul unei cabine de toaletă şi împiedicând-o să iasă.

În continuare, în momentul în care victima a încercat să fugă, autorul i-a blocat accesul către uşa principală a grupului sanitar, poziţionându-şi mâna pe clanţă şi împingând-o din nou în interiorul cabinei, iar când aceasta a încercat să strige după ajutor i-a acoperit gura cu antebraţul, repetându-i în mod insistent să nu facă gălăgie. Minora a reuşit, totuşi, să strige după ajutor, împrejurare în care inculpatul a încetat acţiunea şi a părăsit în grabă locul faptei”, au transmis procurorii.

Reprezentanții Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov au precizat că agresorul și fata de 11 ani nu se cunoșteau.

În seara incidentului, mama copilei oprise în benzinărie pentru a alimenta cu carburant și rămăsese lângă autoturism, unde avea grijă și de bebelușul familiei. În acest timp, fata de 11 ani a mers singură la toaletă.

Anchetatorii au stabilit că bărbatul se ascunsese într-o cabină a grupului sanitar destinat femeilor. În momentul în care copila a ieșit din cabina în care intrase, acesta a atacat-o.

În urma cercetărilor, suspectul a fost identificat și pus sub acuzare pentru săvârșirea infracțiunii de lipsire de libertate în mod ilegal.

Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov a solicitat arestarea preventivă a inculpatului, iar judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Brașov a admis propunerea.

Astfel, tânărul de 23 de ani a fost arestat preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, în timp ce ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.