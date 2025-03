Sport Farul Constanța - Poli Iași, 0-0. Meci șters la Ovidiu, echipa lui Hagi a avut probleme la finalizare







Farul Constanța și Poli Iași au remizat fără goluri, sâmbătă, la Ovidiu, în prima etapă a play-out-ului campionatului intern. Un meci în care formația pregătită de Gică Hagi și-a creat ocazii, dar nu a putut materializa nimic. Denis Alibec ar fi putut să dea lovitura în minutul 80, dar atacantul gazdelor a trimis mingea în bară.

Farul Constanța și Poli Iași, meci fără goluri în prima etapă a play-out-ului

În sezonul regulat, Farul s-a impus cu 2-0 la Ovidiu, iar meciul din Copou s-a terminat nedecis, 2-2.

FC Farul Constanţa - FC Politehnica Iaşi 0-0, Academia Hagi - Stadion Central - Ovidiu Arbitru: Viorel Nicuşor Flueran (Craiova); arbitri asistenţi: Alexandru Vodă (Alba Iulia), Cosmin Bojan (Târgu Mureş); al patrulea oficial: Iuliana Elena Demetrescu (Râmnicu Vâlcea) Arbitru video: Sorin Costreie (Voluntari); arbitru asistent video: Marius Badea (Râmnicu Vâlcea) Observatori: Alexandru Deaconu (Bucureşti) - CCA, Ion Ion (Bucureşti) - LPF.

Gică Hagi și-a criticat jucătorii

La final, Gheorghe Hagi le-a reproșat jucătorilor lipsa de concentrare la finalizare. „Ne-a lipsit ultima pasă, portarul a avut anumite intervenții bune. Am dominat meciul cap-coadă, am făcut ce trebuia, am condus ritmul jocului, dar, din păcate, nu am marcat. Asta a fost.

Bineînțeles, unii dintre noi puteam face mai mult individual. Am pregătit meciul cât am putut. Mingea trebuia să circule mult mai bine. Am avut ocazii, dar au avut un portar bun, în formă”, a spus tehnicianul Farului.

„Toate meciurile sunt grele, cel mai greu e atunci când vrei să câștigi. Mergem mai departe, vedem. Am greșit în ultimii 20 de metri, iar când am dat gol a fost ofsaid. Nu am avut jucători la prima bară care ar fi trebuit să devieze și să bage mingea în poartă. Trebuie să vorbim cu jucătorii și să vedem. Unii trebuie să aibă un randament mult mai bun”, a mai precizat, după fluierul final, tehnicianul dobrogenilor, conform Digi Sport.