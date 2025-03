UEFA ia în considerare modificarea regulii penalty-ului, după incidentul cu golul lui Alvarez

UEFA analizează posibilitatea de a schimba regula referitoare la penalty-urile cu dublă atingere, care a condus la eliminarea echipei Atletico Madrid în optimile Ligii Campionilor.

Într-o declarație oficială, organizația a explicat motivul pentru care a respins penalty-ul acordat lui Julian Alvarez în meciul cu Real Madrid, recunoscând totodată că a existat un contact minim cu piciorul stâng.

Atletico Madrid a dedicat întreaga dimineață de joi solicitând clarificări de la UEFA în legătură cu decizia luată, susținând că nu există dovezi video care să demonstreze clar dubla atingere. Alvarez a declarat că nu a observat acest aspect în acel moment. De asemenea, Los Colchoneros au luat în calcul posibilitatea de a acționa în instanță.

În timpul loviturilor de departajare din meciul Atletico Madrid - Real Madrid, din optimile de finală ale Ligii Campionilor, golul marcat de Julian Alvarez a fost anulat de sistemul VAR, ceea ce a generat un mare scandal.

@UEFA have released the footage from Julian Alvarez's penalty upon which the double-touch decision was made.

In an official statement, they say they are considering a rule change. pic.twitter.com/kTJN6ByPdW

— Football España (@footballespana_) March 13, 2025