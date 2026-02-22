Falsificrea banilor. De când a început, de fapt, această practică

Arheologul Vasile Diaconu a povestit la un podcast faptul că banii se falsifică de mii de ani. În România a fost identificat un astfel de loc, la Neamț și datează din secolul al XVII-lea.

Falsificarea monedelor, o îndeletnicire din cele mai vechi timpuri

Arheologul a explicat că în momentul în care au început să se emită monede au apărut și falsurile. ”Falsificarea monedelor a început odată cu emiterea lor. Încă de acum vreo 2.700 de ani.

Iar la noi, spre exemplu la cetatea Neamț, în secolul XVII a funcționat un atelier clandestin în care se falsificau monede poloneze. Acolo unde scrie monetărie. Spațiul respectiv s-a dovedit inclusiv arheologic că era o încăpere în care se falsificau monende”, a povestit Vasile Diaconu

Culmea este că cel identificat ca fiind falsificator nu era român. ”Chiar dacă la prima vedere am putea considera că prin monetărie se înțelege acel spațiu în care se păstrau sau se depozitau monedele, lucrurile nu stăteau așa. Acela a fost un atelier unde se falsificau monedele la jumătatea secoului XVII. Acestea se presupune că erau făcute de un meșter, monetar de origine polonă. Un astfel de atelier monetar a funcționat în cetătatea Sucevei.

Dar atelierul din Neamț era o enigmă, deși rămășitele acestui atelier sunt cunoscute încă din anii 1940. Lucrurile se făceau cu acordul stăpânirii. Eu bănuiesc că era un acord tacit și nu unul foarte direct, de genul ”ai dreptul să bați monedă falsă”. Dar și meșterul monetar cred că avea capacitatea de a răsplăti generozitatea domnitorului bătând monedă pentru acesta”, a mai povestit arheologul.

Ca să fie sigur că nu e prins, acesta apela la un tertip. ”Piesele imitau cât se poate de bine originalele. Aceste falsuri imitau monede care circulaseră cu 30-40 de ani înainte. Pentru că meșterul monetar știa că populația nu are suficientă educație încât să le identifice. Oamenii de rând le cunoșteau după culoare și minime semne”.