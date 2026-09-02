O explozie produsă miercuri dimineață, 2 septembrie, în apropierea gării centrale din Augsburg, Germania, a declanșat o amplă operațiune a poliției. Doi oameni au fost răniți ușor, după ce un obiect necunoscut a explodat într-un pasaj al unei clădiri din Bahnhofstraße. Ulterior, autoritățile au descoperit un al doilea obiect suspect, iar gara și zona din jur au fost închise temporar.

Potrivit poliției, explozia s-a produs în primele ore ale dimineții, într-un pasaj al unei clădiri din Bahnhofstraße, în zona gării centrale din Augsburg. Primele informații indicau că obiectul care a explodat era unul încă neidentificat. Cauza deflagrației și natura obiectului nu erau stabilite la primele ore ale anchetei.

În urma exploziei, două persoane au suferit răni ușoare, descrise de poliție drept traumatisme acustice provocate de zgomotul puternic al deflagrației. Mai multe ferestre din clădirile din apropiere au fost, de asemenea, avariate.

Zona incidentului se află pe Bahnhofstraße, în apropierea gării centrale, însă nu în interiorul clădirii principale a gării. Presa locală a relatat că locul exploziei se află în zona Bahnhofstraße, în apropierea unor clădiri comerciale și bancare.

Operațiunea poliției s-a extins după descoperirea unui al doilea obiect suspect în apropierea gării. Din cauza acestuia, gara centrală și zona din jur au fost închise, iar traficul feroviar a fost temporar oprit, potrivit informațiilor publicate ulterior de presa germană.

Experții în explozibili au fost trimiși la fața locului pentru verificări. Autoritățile nu au anunțat, în primele ore ale intervenției, ce conținea obiectul și dacă acesta reprezenta un pericol.

Într-o etapă anterioară a intervenției, traficul feroviar nu fusese oprit în totalitate: trenurile care circulau de la linia 2 continuau să opereze, în timp ce clădirea gării și linia 1 erau închise. Ulterior, după găsirea celui de-al doilea obiect suspect, operațiunea a fost extinsă, iar traficul feroviar a fost suspendat temporar.

Intervenția a provocat perturbări importante în traficul rutier și în transportul public din Augsburg. Poliția a închis mai multe artere din zona gării, inclusiv porțiuni din Halderstraße și Bahnhofstraße, precum și zona Viktoriastraße/Bahnhofstraße.

Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund a anunțat că gara centrală nu putea fi deservită de autobuze și tramvaie, iar accesul era posibil prin alte zone ale gării.

Poliția le-a cerut oamenilor să evite zona gării și să respecte indicațiile forțelor de ordine.

La momentul primelor informări oficiale, poliția nu stabilise ce obiect a explodat și nici circumstanțele în care s-a produs deflagrația. Autoritățile au continuat cercetările la fața locului.

Unele publicații germane au relatat că explozia ar fi fost provocată de o grenadă de mână și că poliția verifică inclusiv o posibilă legătură cu crima organizată. Aceste informații nu erau însă confirmate în primele comunicări ale poliției, care se refereau doar la un obiect necunoscut și la un al doilea obiect suspect găsit ulterior.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească natura obiectelor și circumstanțele exacte ale incidentului.