Explozie colosală în spațiu: cea mai mare erupție observată vreodată de la o gaură neagră

Astronomii au asistat la un fenomen cosmic fără precedent: cea mai vastă erupție observată vreodată provenită de la o gaură neagră supermasivă. Explozia a eliberat o cantitate uriașă de energie de 10 trilioane de ori mai luminoasă decât Soarele, scrie Ashley Strickland, redactor specializat în domeniul spațiului și științei pentru CNN.

Evenimentul, detectat cu ajutorul telescopelor spațiale și al observatoarelor de raze X, oferă o privire spectaculoasă asupra forțelor colosale care modelează galaxiile. Cercetătorii cred că erupția a fost declanșată atunci când materia din jurul găurii negre a fost comprimată și încălzită până la temperaturi extreme, înainte de a fi expulzată sub forma unor jeturi de plasmă.

Această descoperire nu doar stabilește un nou record în astronomie, ci și schimbă modul în care înțelegem activitatea găurilor negre și impactul lor asupra universului vizibil.

Mai exact, o echipă de cercetători a încercat să afle ce anume a „devorat” uriașa gaură neagră pentru a genera o erupție de o asemenea intensitate. Analizele i-au condus la ipoteza că obiectul cosmic ar fi înghițit o stea masivă, care, în alte condiții, și-ar fi încheiat existența printr-o explozie stelară.

„Aproximativ una din 10.000 de nuclee galactice active manifestă o activitate eruptivă, însă acest caz este atât de neobișnuit, încât se încadrează într-o categorie aparte, este un eveniment estimat la o frecvență de aproximativ unul la un milion”, a explicat Matthew Graham, profesor cercetător în astronomie la California Institute of Technology. Graham este autorul principal al studiului care descrie acest fenomen excepțional, publicat marți în revista Nature Astronomy.

Erupția sugerează că există populații necunoscute de stele gigantice în apropierea centrelor galaxiilor mari, care găzduiesc și găuri negre supermasive. Fenomenul cosmic impresionant, botezat „Superman”, a fost observat pentru prima dată în noiembrie 2018, datorită proiectelor Catalina Real-Time Transient Survey și Zwicky Transient Facility (ZTF), desfășurate la Observatorul Palomar din sudul Californiei.

Sistemul Zwicky, dotat cu o cameră cu câmp vizual larg, este renumit pentru capacitatea sa de a surprinde evenimente astronomice tranzitorii scurte, dar extrem de spectaculoase, precum supernovele care erup brusc și se sting rapid. Inițial, sursa luminoasă nu părea să iasă din tipare. „Părea doar o stea foarte strălucitoare”, a declarat astronomul Graham.

Totuși, cinci ani mai târziu, o analiză detaliată a datelor colectate la început a schimbat radical perspectiva cercetătorilor. Astronomii au observat că semnalul își modifica constant luminozitatea, un comportament neobișnuit pentru acest tip de obiect.

Pentru a înțelege mai bine fenomenul, echipa a folosit telescoape performante, precum cele de la Observatorul WM Keck din Hawaii. Noile observații au arătat că sursa luminii era mult mai intensă și mai energică decât se credea inițial, transformând descoperirea într-una dintre cele mai fascinante povești ale astrofizicii recente.

Erupția continuă și în prezent, ceea ce indică faptul că gaura neagră „digeră” încă resturile stelei. „E ca și cum un pește ar fi prins doar pe jumătate în gâtul unei balene”, a explicat cercetătorul Matthew Graham, oferind o imagine sugestivă a procesului.

Evenimentul, supranumit „Superman”, a atins o luminozitate de 30 de ori mai mare decât cea a oricărei alte erupții de acest tip observate până acum. Steaua devorată de gaura neagră avea o masă de cel puțin 30 de ori mai mare decât cea solară. Până în prezent, recordul era deținut de evenimentul ZTF20abrbeie, cunoscut sub numele de „Scary Barbie”, cauzat de o gaură neagră care a distrus o stea de trei până la zece ori mai mare decât Soarele.

„Probabil asistăm la distrugerea celei mai masive stele observate vreodată în apropierea unei găuri negre supermasive”, a declarat coautoarea studiului, K.E. Saavik Ford, profesor de astronomie la Borough of Manhattan Community College și cercetător asociat la Muzeul American de Istorie Naturală din New York.

„Descoperirea sugerează că stelele uriașe pot exista și se pot forma chiar în apropierea discurilor de gaz care înconjoară aceste găuri negre colosale”, a mai explicat astronomul potrivit CNN.