Cum poți scăpa de sforăit în doar 30 de secunde. Metoda recomandată de un medic

Cum poți scăpa de sforăit în doar 30 de secunde. Metoda recomandată de un medic
Un exercițiu scurt, care nu durează mai mult de 30 de secunde, ar putea fi cheia pentru a scăpa de sforăit, potrivit medicului Pedi Mirdamadi. Tehnica, ușor de realizat acasă, se concentrează pe întărirea mușchilor gâtului și ai limbii, zone care, atunci când sunt relaxate în timpul somnului, pot bloca parțial căile respiratorii și provoacă sforăitul.

Exercițiul de 30 de secunde recomandat de medici care te scapă de sforăit

Dr. Pedi Mirdamadi, medic naturopat licențiat și specialist în nutriție holistică și medicină funcțională, care activează la Oasis Health and Medicine din San Diego, a prezentat un exercițiu simplu care ar putea reduce sforăitul nocturn.

Potrivit doctorului, practica acestui exercițiu în timpul zilei poate avea efecte semnificative în combaterea sforăitului. Dr. Mirdamadi, cunoscut pe rețelele sociale sub pseudonimul @drpedinaturalhealth, oferă frecvent sfaturi legate de sănătate și stil de viață.

Într-un videoclip recent postat pe TikTok, medicul a explicat că sforăitul poate fi influențat de mai mulți factori: de la structura anatomică a căilor respiratorii superioare, la excesul de greutate sau la tonusul scăzut al mușchiului limbii. „Exercițiul pe care îl recomand are rolul de a întări mușchiul limbii și, astfel, poate contribui la reducerea sforăitului”, a subliniat Dr. Mirdamadi.

Sforăit

Ce trebuie să faci pentru a scăpa de sforăit

În videoclip medicul prezintă un exercițiu simplu care ar putea ajuta la reducerea sforăitului. Filmările îl arată apăsând limba pe cerul gurii, apoi eliberând-o brusc pentru a produce un clic distinct.

El explică că sforăitul poate afecta somnul atât al persoanei în cauză, cât și al partenerului, și că este influențat de mai mulți factori, de la structura căilor respiratorii, la excesul de greutate și slăbirea mușchilor limbii.

„Acest exercițiu se concentrează pe tonifierea limbii, ceea ce poate reduce riscul sforăitului și poate contribui la un somn mai liniștit”, spune el.

Instrucțiunile sunt simple:

  • Lipiți limba de cerul gurii,
  • Fixeaz-o la loc, creând un sunet de clic,
  • Repetați între 15 și 30 de ori pe zi.
Urmăritorii medicului au reacționat cu entuziasm dar și umor la acest nou truc

Utilizatorii rețelelor sociale au reacționat cu entuziasm și umor la noul truc menit să oprească sforăitul. Unii au împărtășit experiențele personale: „Obișnuiam să fac asta zilnic, dar acum pocnesc limba chiar în timpul somnului. Sforăitul s-a terminat.”

În secțiunea de comentarii, un utilizator susține că aplică metoda mult mai intens: „Fac asta de 100 de ori pe zi. Trebuie să mă opresc din sforăit.”

Alții și-au exprimat speranța: „Sper să dea rezultate diseară. Am încercat de 500 de ori pentru a fi sigur”. Unii s-au gândit imediat la partenerii lor: „Îi trimit asta soțului meu chiar acum”.

Nu au lipsit nici glumele: „Câinele meu e cel care sforăie! Încerc să-l conving, dar tot dă ochii peste cap”. În schimb, alții au făcut comentarii amuzante: „Nimeni nu ar trebui să-i arate soțului meu acest videoclip. Sunt terminată dacă îl vede”.

