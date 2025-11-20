Excelență în chirurgia cardiovasculară. Prof. Univ. Dr. Grigore Tinică, premiat la Gala Capital Performeri 2025

Prof. univ. dr. Grigore Tinică a fost distins cu premiul pentru modernizarea și dezvoltarea chirurgiei cardiovasculare, la Gala Capital Performeri în Sănătate 2025. Cu peste 10.000 de intervenții realizate și numeroase proceduri introduse în premieră la nivel național și regional, dr. Grigore Tinică este considerat unul dintre cei mai apreciați chirurgi din România.

Activitatea sa depășește domeniul strict al actului operator. Profesorul Tinică s-a implicat activ în managementul Institutului de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I. M. Georgescu” din Iași, a contribuit la modernizarea infrastructurii și a avut un rol esențial în formarea noilor generații de medici. Prin aceste eforturi, a consolidat un veritabil ecosistem al excelenței medicale.

Deși nu a putut fi prezent la eveniment, prof. dr. Grigore Tinică le-a mulțumit organizatorilor prin intermediul unui mesaj video.

„Distinși colegi, doamnelor și domnilor. Primesc cu profundă recunoștință acest premiu pe care îl consider nu atât o recunoaștere personală, cât un simbol al muncii, dedicării și pasiunii pe care le împărtășesc cu întreaga mea echipă. În calitate de chirurg cardiovascular și manager de spital, drumul meu profesional a fost mereu ghidat de o convingere simplă, dar puternică. Fiecare viață salvată este o responsabilitate care ne obligă să fim mai buni în fiecare zi”, a arătat profesorul.

Potrivit profesorului, sala de operație rămâne locul în care medicii înțeleg cu adevărat cât de fragilă și, totodată, cât de extraordinară este viața.

„În sala de operație, în fața unui cord deschis înțelegi cel mai bine cât de fragilă și în același timp cât de extraordinară este viața umană. Această fragilitate ne obligă la excelență, iar excelența cere echipă, viziune și curajul de a inova”, a continuat prof. univ. dr, Tinică.

De asemenea, profesorul a vorbit și despre dezvoltarea Institutul Regional de Medicină Cardiovasculară

„În ultimii ani am avut privilegiu de a contribui la dezvoltarea unui proiect care mi-e extrem de drag, Institutul Regional de Medicină Cardiovasculară, Spitalul Viitorului. nu doar ca instituție, Que... ca model de organizare, tehnologie, educație și valori. Institutul Regional de Medicină Cardiovasculare reprezintă un angajament pentru medicina de mâine, un loc în care chirurgia de înaltă performanță se îmbină cu inovația digitală, în care pacientul este în centru deciziilor, iar fiecare proces este gândit pentru siguranță, predictibilitate și rezultate superioare”, a spus profesorul.

Profesorul a subliniat că premiul aparține celor care i-au fost alături în această misiune.

„Acest premiu aparține tuturor celor care au crezut în această viziune. Aparține echipe medicale și celor care fac posibilă funcționarea unui spital model. Asistente, tehnicieni, ingineri. biomedical, personal administrativ, parteneri și colaboratori și, prin înțeles, medici. Fără ei, nicio idee, oricât de ambițioasă, nu ar putea deveni realitate. Sunt recunoscător mentorilor mei, celor care m-au învățat că în medicină nu ai voie să te oprești niciodată de n-a învățat”, a arătat medicul.

Profesorul a transmis, în mesajul său, că poartă o profundă recunoștință pacienților care îi oferă zilnic încrederea lor și îi reamintesc, prin fiecare întâlnire, lecțiile umane esențiale ale profesiei. A mulțumit și familiei, pe care o consideră sprijinul discret, dar constant, ce îl susține în momentele dificile.

„Sunt recunoscător pacienților mei pentru încrederea lor și pentru lecțiile umane. pe care... mi le oferă zilnic. Sunt recunoscător familiei mele. pentru răbdarea, sprijinul și forța tăcută pe care mi-o dau în momentele dificile. Dar ceea ce mă motivează... Cel mai mult este viitorul”, a adăugat prof.univ.dr. Tinică.

Profesorul a mai spus că România poate avea spitale de nivelul celor existente în alte state europene.

„Cred cu tărie că România poate avea spitale care să fie repere europene, poate forma generații de specialiști care să nu fie nevoiți să plece, poate oferi... pacienților soluții salvatoare aici, acasă. Institutul Regional de Medicină Cardiovasculară este dovada că acest viitor nu este doar posibil, este imperios necesar. Continui să cred cu tărie că IRI-MEC va deveni realitate”, a încheiat cunoscutul chirurg.

Evenimentul a adus împreună medici, cercetători, profesori și lideri din domeniul sănătății, iar Capital a premiat excelența în spitale publice și private, universități, rețele de clinici, industria farmaceutică și producători de echipamente medicale. Printre partenerii care au sprijinit evenimentul s-au numărat Catena, Sanador, Antibiotice Iași, Medicis, Construcții Erbașu, Rewire Interior Design, Galeria Romană și Imperial One.