Monden EUROPAfest 32 transformă Palatul Regal într-o scenă a jazzului internațional







Capitala României devine, între 4 și 13 iulie, epicentrul muzicii jazz, blues, pop și clasice, prin desfășurarea celei de-a 32-a ediții a festivalului EUROPAfest, un eveniment unic în Europa, derulat sub Înaltul Patronaj al Majestății Sale Margareta și al Principelui Consort Radu. Festivalul a fost decorat în 2025 cu Medalia “Custodele Coroanei Române”.

Evenimentele EUROPAfest 32

Evenimentele au loc în Sala Auditorium a Palatului Regal, un cadru simbolic și elegant pentru cele 10 seri de concerte care adună pe scenă artiști emblematici din 20 de țări.

Deschiderea festivalului are loc pe 4 iulie, la ora 20:00, cu Gala „Jazz at the Palace”, un concert de excepție ce reunește trupe internaționale precum:

Ofertă exclusivă pentru companii

Finalul apoteotic va fi marcat de Gala EUROPAfest, pe 12 iulie, unde cele mai bune 4 trupe din festival vor oferi un adevărat regal muzical, într-o selecție internațională de excepție ce include artiști din Italia, Norvegia, Israel, Japonia, SUA, Australia, Portugalia, Indonezia, Olanda, Elveția și Franța.

O ofertă exclusivă pentru companii este disponibilă în acest an, oferindu-le acestora posibilitatea de a recompensa clienții, partenerii sau angajații prin participarea la un concert rafinat la Palatul Regal. Biletele pot fi achiziționate în pachete speciale:

Silver (10 bilete VIP)

Gold (25 bilete VIP + acces backstage și întâlnire cu artiștii)

Lux (50 bilete VIP + acces backstage, întâlnire cu artiștii și cocktail în foaierul Palatului Regal)

Cât costă biletele la EUROPAfest 32

Prețul unui bilet este de 200 lei, iar achiziția poate fi realizată inclusiv din bugetele de sponsorizare sau protocol.

Directorul festivalului, Luigi Gageos, promite o experiență culturală memorabilă, dedicată celor care doresc să petreacă serile de vară într-un mod elegant și rafinat.