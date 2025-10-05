Eugen Rădulescu (BNR): Nu există țară în lume unde judecătorii ies la pensie la 47 de ani

Consilierul BNR, Eugen Rădulescu, critică dur sistemul pensiilor speciale din România și afirmă că actuala situație a magistraților este „imorală” și „fără precedent în lume”. Oficialul susține că vârsta de pensionare de 47 de ani pentru judecători contrazice principiul egalității în fața legii.

Consilierul Băncii Naționale a României, Eugen Rădulescu, a lansat un atac ferm la adresa sistemului pensiilor speciale, într-un interviu acordat postului Antena 3 CNN. El a calificat drept „imorală” situația actuală a magistraților care se pensionează la doar 47 de ani, subliniind că nu există precedent similar în nicio altă țară din lume.

„Nu există țară pe fața Pământului unde judecătorii să iasă la pensie la 47 de ani. Nu există în toată Europa. În Statele Unite, pentru anumite poziții, nici nu există noțiunea de pensie — trăiești în funcția respectivă până când mori. Noi vrem să scoatem judecătorii exact atunci când încep să dobândească experiență”, a declarat Rădulescu.

El a explicat că un magistrat ajuns la vârsta de 47 de ani este „în deplinătatea puterii fizice și intelectuale”, iar experiența acumulată în anii anteriori este extrem de valoroasă. „Să renunți la această resursă formidabilă e de neînțeles”, a adăugat consilierul BNR.

Eugen Rădulescu a criticat și argumentul conform căruia pensiile speciale ar garanta independența justiției, afirmând că este o falsă problemă.

„Este imoral și fără precedent în lume. Ideea că independența justiției este afectată dacă judecătorul nu are o pensie de peste 5.000 de euro este absurdă. În Europa Occidentală pensiile magistraților ajung la 3.000 de euro, iar costurile de trai sunt mult mai mari decât la noi. Noi avem pensii speciale de 70.000 de lei. Media este de peste 5.000 de euro, deci mai mare decât în Vest”, a spus Rădulescu.

Oficialul a subliniat că România este singura țară unde judecătorii se pot pensiona la o vârstă atât de mică, în timp ce în toate celelalte 26 de state europene vârsta de pensionare variază între 65 și 70 de ani.

„Dacă în restul Europei judecătorii ies la pensie la 65-70 de ani și acolo independența justiției nu este afectată, atunci ce justificare avem noi?”, a întrebat retoric consilierul BNR.

Întrebat dacă responsabilitatea pentru apariția acestor privilegii revine clasei politice, Rădulescu a fost tranșant: „Ba da, dar nu le-au protejat. Le-au umflat. Nu se poate ca un singur om să ia o pensie cât 20 de alți oameni. Dacă iese la pensie la 47 de ani, trăiește încă 35 de ani cu o astfel de pensie, în timp ce muritorii de rând au 10-15 ani de trăit cu ce primesc ei.”

Consilierul BNR a comentat și declarația premierului Ilie Bolojan, care a spus că Guvernul și-ar pierde legitimitatea dacă reforma pensiilor speciale nu va trece testul Curții Constituționale a României (CCR).

„Ar fi un eșec groaznic al societății românești, nu al premierului. Premierul a făcut tot ceea ce era omenește posibil. Nu aș arunca vina pe el în niciun caz”, a declarat Rădulescu.

Întrebat dacă Executivul și-ar pierde legitimitatea, el a adăugat: „Mă tem că n-aș putea să-l contrazic. Este un test și politic, și moral pentru această guvernare.”

Decizia privind reforma pensiilor magistraților a fost amânată de Curtea Constituțională pentru data de 8 octombrie 2025.

Proiectul de lege, care face parte din jaloanele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), prevede creșterea vârstei de pensionare la 65 de ani și plafonarea pensiei la 70% din ultimul salariu net.

O eventuală respingere a legii ar putea pune în pericol fonduri europene de sute de milioane de euro, alocate României în cadrul PNRR.