Evz.ro. Guvernul modifică vârsta de pensionare anticipată. Ultimatum dat de Trump și atentat terorist plănuit în România

Evz.ro vă prezintâ cele mai importante evenimente petrecute, azi, 3 octombrie. Premierul Ilie Bolojan a anunțat că e în lucru o variantă de ridicare a pragului pentru românii care vor să se pensioneze anticipat. „E de neacceptat sa ai oameni care se pensioneaza la 48 de ani, cu pensie cat salariul. Reducerea perioadei de somaj este o necesitate”, a spus prim-ministrul, la conferința de presă organizată la 100 de zile de la preluarea guvernării.

Trump a dat un ultimatum grupării Hamas: Trebuie să se ajungă la un acord până duminică seara. Liderul de la Casa Albă. a dat un ultimatum grupării Hamas, cerând să accepte condițiile de pace până duminică, la ora 18.00, după fusul orar al Americii. „ Dacă nu se ajunge la acest acord de ultimă șansă, iadul, cum nu s-a mai întâmplat niciodată, va izbucni împotriva Hamasului”, a scris acesta, pe rețeaua Truth.

Bolojan, despre majorarea taxelor: Degeaba le-am mărit dacă nu le colectăm. Premierul Ilie Bolojan a declarat că taxele au fost mărite „degeaba” dacă banii nu sunt colectați și nu intră în bugetul statului. „Pentru asta e nevoie să avem o disciplină financiară, în continuare, să finalizăm digitalizarea ANAF-ului şi Vămii, să combatem ferm evaziunea fiscală”, a spus acesta, la conferința de presă de la Palatul Victoria.

Ce salarii câștigă angajații din bănci în 2025. Specialist HR: Nu e un domeniu foarte căutat. Salariile din sistemul bancar nu se află printre cele mai atractive din piața muncii, iar diferențele sunt vizibile în funcție de poziția ocupată, de experiență și de instituția financiară. Din cauza pachetelor salariale destinate celor care intenționează cu clienții, joburile din domeniu nu prezintă prea mult interes, afirmă Roxana Carabadache, Managing Partner Antal Internațional, o firmă de consiliere și recrutare din Cluj.

Ce obligații au șoferii pe drumurile din România în condiții de iarnă. Centrul InfoTrafic al Inspectoratului General al Poliției Române a anunțat că, în mai multe județe din zona montană, circulația se desfășoară în condiții de iarnă.

Atentat terorist în România, plănuit de un bărbat de 33 de ani. Ce a descoperit DIICOT. Un bărbat de 33 de ani a fost arestat preventiv sub acuzația de terorism, după ce procurorii DIICOT au descoperit că acesta ar fi fabricat mai multe dispozitive explozive de mici dimensiuni și intenționa să comită un atentat. Ancheta a fost desfășurată cu sprijinul Serviciului Român de Informații.