Escrocheria „apelului pierdut” revine în 2026. Metoda prin care poți pierde bani fără să fi răspuns la telefon

Telefonul sună o singură dată. Se oprește. Rămâne un apel pierdut.

Număr necunoscut. Prefix internațional. Poate pare important. Poate e o urgență.

Curiozitatea face restul.

În 2026, escrocheria cunoscută sub numele de „Wangiri” a revenit în forță, folosind tehnologii automate pentru a genera mii sau chiar milioane de apeluri scurte către utilizatori din întreaga lume.

Schema este simplă. Și extrem de profitabilă.

„Wangiri” este un termen japonez care înseamnă literal „un sunet și închidere”.

Fraudatorii folosesc sisteme automate pentru a apela mii de numere de telefon, lăsând apelul să sune o singură dată sau foarte puțin. Scopul nu este să răspunzi.

Scopul este să suni înapoi.

Numerele folosite sunt de obicei asociate cu prefixe internaționale exotice sau mai puțin familiare: țări din Africa, Caraibe sau Pacific. Printre exemplele frecvent raportate se numără prefixe din Burundi, Ciad sau alte state unde costurile apelurilor sunt ridicate.

Victima vede apelul pierdut și, din curiozitate sau îngrijorare, returnează apelul.

În acel moment începe adevărata capcană.

Apelul returnat este redirecționat către un număr cu suprataxă, cunoscut drept Premium Rate Service.

Aceste numere sunt perfect legale în multe jurisdicții. Ele sunt utilizate în mod normal pentru servicii speciale: informații, divertisment, suport tehnic.

În cazul fraudei Wangiri, numărul este configurat astfel încât costul pe minut să fie foarte ridicat. Uneori poate ajunge la zeci de dolari pe minut.

La capătul firului nu este o persoană. Este un robot.

Mesajul este conceput pentru a menține linia activă cât mai mult timp. Muzică de așteptare. Mesaje automate. Instrucțiuni repetate. Orice pentru a prelungi convorbirea.

Fiecare secundă înseamnă bani.

Sumele sunt apoi distribuite printr-un mecanism contractual între operatori și furnizorii de servicii premium, iar rețeaua frauduloasă își primește partea.

Victima descoperă costul abia la factura următoare.

Escrocheria funcționează pentru că exploatează un reflex uman simplu: dorința de a ști cine a sunat.

În plus, tehnologia permite generarea automată a apelurilor la scară mare. Costul pentru atacatori este redus. Profitul poate fi semnificativ dacă un procent mic dintre cei apelați sună înapoi.

Blocarea completă a acestor apeluri este dificilă, deoarece numerele pot fi schimbate constant. Prefixele pot varia. Unele pot părea legitime.

Atacatorii folosesc inclusiv tehnici de spoofing pentru a masca originea reală a apelului.

Principala recomandare a autorităților și a experților în securitate digitală este clară: nu sunați înapoi la numere necunoscute cu prefixe internaționale suspecte.

Dacă apelul este important, persoana sau instituția respectivă va reveni sau va lăsa un mesaj.

Alte măsuri utile includ:

– activarea opțiunilor de blocare a apelurilor internaționale necunoscute – verificarea numărului online înainte de a returna apelul – contactarea operatorului în cazul apariției unor costuri nejustificate

În unele situații, operatorii pot anula costurile dacă frauda este raportată rapid.

Expresia reflectă realitatea psihologică a fraudei. Nu este nevoie să răspunzi la apelul inițial. Simplul fapt că returnezi apelul declanșează mecanismul de taxare.

Din punct de vedere tehnic, nu este o spargere directă a contului bancar. Este o facturare prin serviciul de telecomunicații.

Însă impactul financiar poate fi la fel de sever, mai ales dacă apelul este menținut deschis mai multe minute.

În unele cazuri, victimele au raportat costuri cumulative de sute de euro.

Dacă vezi un apel pierdut de la un număr necunoscut, mai ales cu prefix internațional neobișnuit, oprește-te.

Curiozitatea costă.

Într-o eră în care tehnologia permite apeluri automate la scară globală, protecția începe cu un gest simplu: nu returna apelul.

Uneori, cea mai eficientă apărare digitală este să nu apeși butonul „Call Back”.