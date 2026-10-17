La prima vedere, cifra de 352 de avioane doborâte pare o exagerare izvorâtă din propaganda celui de-Al Doilea Război Mondial. Cu toate acestea, recordul sublocotenentului german Erich Hartmann rămâne documentat riguros în arhivele militare și în istoria aviației. Reușita lui nu a fost rezultatul vreunei tehnici acrobatice spectaculoase, ci consecința directă a unui pragmatism dus la extrem, aplicat pe Frontul de Est.

Aterizat în toamna anului 1942 în Caucaz, la faimoasa escadrilă Jagdgeschwader 52, tânărul de douăzeci de ani nu arăta deloc ca un zburător de elită. Colegii de unitate l-au poreclit rapid Bubi, din cauza chipului infantil și a fizicului firav.

Prima sa ieșire în luptă, desfășurată în luna octombrie, a fost un eșec total. Cuprins de panică la primul contact cu inamicul, Hartmann a pierdut legătura cu liderul de celulă, a confundat un aparat aliat cu unul sovietic, a consumat tot combustibilul manevrând haotic și a fost nevoit să aducă aparatul Messerschmitt Bf 109 la sol fără a mai putea scoate trenul de aterizare, prăbușindu-se controlat pe un câmp deschis. Pedeapsa comandantului a fost directă: trei zile de muncă la sol alături de mecanici, episod care l-a obligat să înțeleagă fizic fiecare componentă a avionului și să renunțe la impulsivitate.

Prima victorie a venit abia o lună mai târziu, în noiembrie 1942, când a reușit să lovească un avion sovietic, Iliușin Il-2. Până în vara anului 1943, evoluția sa a rămas una modestă, adunând doar șapte victorii în aproape o sută de misiuni. Schimbarea radicală de ritm s-a produs în timpul bătăliei de la Kursk, când a renunțat definitiv la manualele clasice de zbor și a început să aplice o schemă personală de atac.

Majoritatea piloților din epocă căutau confruntarea directă, virajele strânse și duelurile la mare înălțime. Hartmann a refuzat din start această abordare, pe care o considera o pierdere inutilă de resurse și un risc.

A sintetizat lupta în patru pași riguroși: observarea inamicului înainte de a fi văzut, decizia rapidă privind unghiul de atac, executarea loviturii de la distanță minimă și degajarea imediată din zonă. Secretul cel mai important consta în distanța de la care apăsa pe trăgaci. În loc să tragă de la două sute sau trei sute de metri, aștepta neclintit până când fuzelajul inamic îi acoperea complet vizorul din cabina de pilotaj, adesea de la o distanță mai mică de cincizeci de metri. La o asemenea apropiere, o rafală scurtă din tunul de pe Messerschmitt dezmembra ținta în câteva secunde. Consumul de muniție era minim, iar riscul ca adversarul să riposteze sau să manevreze scădea la zero. Această metodă i-a permis să doboare patruzeci și opt de avioane într-o singură lună.

O regulă personală de la care nu s-a abătut niciodată a fost protejarea coechipierului de celulă. În peste o mie patru sute de misiuni de luptă și peste opt sute de confruntări directe, niciun pilot aflat sub protecția sa directă în calitate de coechipier nu a fost doborât de inamic.

Aparatul său de vânătoare, în special modelele Messerschmitt Bf 109 G-6 și K-4, a devenit ușor de identificat pe front datorită elementului grafic specific aplicat pe secțiunea frontală a fuzelajului: o lalea neagră cu petale stilizate în jurul elicei. De asemenea, sub cabină purta pictată o inimă roșie străpunsă de o săgeată, alături de inscripția Karaia, numele de alint al logodnicei sale.

Piloții sovietici i-au dat repede porecla Karaia 1 sau Diavolul Negru din Caucaz. Prezența acelui desen pe cer ducea adesea la dispersarea imediată a formațiilor sovietice, care preferau să evite angajarea directă. Pentru că nu mai găsea adversari dispuși să intre în luptă, Hartmann a fost nevoit să cedeze aparatul său decorat tinerilor recruți din escadrilă. Desenul funcționa ca un scut psihologic, alungând patrulele inamice și oferindu-le începătorilor o șansă în plus să supraviețuiască primelor misiuni.

Un aspect mai puțin cunoscut al carierei sale este că Hartmann a fost doborât de șaisprezece ori, însă niciodată de focul direct al aviației inamice. De fiecare dată, aparatul său a fost avariat de resturile și explozia avioanelor sovietice pe care le pulveriza de la câțiva metri distanță.

În august 1943, după ce a fost forțat să aterizeze în spatele liniilor sovietice din cauza fragmentelor rezultate dintr-un Iliușin Il-2 distrus, a fost capturat de o patrulă inamică. Simulând o leziune internă gravă pe timpul transportului, a profitat de o clipă de neatenție a paznicilor în timpul unui atac aerian german, a sărit din camion și s-a ascuns într-un lan de floarea-soarelui, reușind să treacă linia frontului înapoi la unitatea sa.

În august 1944, după ce a depășit pragul incredibil de trei sute de victorii, a fost chemat la Bârlogul Lupului din Prusia Orientală, unde Adolf Hitler i-a înmânat personal Crucea de Cavaler cu Frunze de Stejar, Săbii și Diamante, una dintre cele mai înalte decorații ale Imperiului. Înainte de a intra în biroul dictatorului, Hartmann a refuzat categoric să predea pistolul din dotare, declarând că dacă nu există încredere în el, preferă să renunțe la decorație.

Sfârșitul războiului, în mai 1945, l-a prins în Cehoslovacia. S-a predat trupelor americane din Divizia șaisprezece a Armatei, însă, în baza acordurilor încheiate la Ialta între Marile Puteri, întreaga sa unitate a fost predată autorităților sovietice. Ceea ce trebuia să fie o scurtă perioadă de prizonierat s-a transformat într-un calvar de zece ani în lagărele de muncă din Uniunea Sovietică.

Spre deosebire de alți ofițeri germani care au acceptat să colaboreze cu autoritățile sovietice pentru a fi repatriați mai repede, Hartmann a refuzat ferm orice colaborare. A trecut prin anchete dure, izolare prelungită și o condamnare fictivă la douăzeci și cinci de ani de muncă silnică sub acuzația de distrugere a bunurilor statului sovietic.

A fost eliberat abia în toamna anului 1955, în urma negocierilor diplomatice purtate la Moscova de cancelarul vest-german Konrad Adenauer. Întors în Germania de Vest, s-a reîncadrat în noua aviație militară, Bundesluftwaffe, unde a fost comandantul primei unități de vânătoare echipată cu avioane cu reacție, Jagdgeschwader 71 Richthofen. S-a retras din serviciul militar în anul 1970 și s-a stins din viață în 1993, lăsând în urmă o filă de istorie militară imposibil de egalat în aviația modernă.