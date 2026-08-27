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Erebus a intrat în Cartea Recordurilor. S-a născut cu un număr impresionant de degete

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Erebus a intrat în Cartea Recordurilor. S-a născut cu un număr impresionant de degeteErebus / sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

O pisică Maine Coon din Wisconsin, SUA, a stabilit un nou record mondial după ce s-a născut cu nu mai puțin de 29 de degete. Erebus Anomaly a fost recunoscut oficial de Guinness World Records drept pisica cu cele mai multe degete din lume.

Recordul a fost măsurat la 13 mai 2026, în Kaukauna, Wisconsin, și depășește precedentul record de 28 degete, care rezistase din 2002. Povestea pisicii a atras atenția în ultimele zile, iar imaginile cu lăbuțele sale neobișnuite au devenit rapid subiect de interes în presa internațională.

Erebus are 29 de degete, față de 18 cât are în mod normal o pisică

O pisică domestică are, de regulă, 18 degete: câte cinci la fiecare labă din față și câte patru la cele din spate.

Erebus Anomaly are însă 29. Recordul său înseamnă cu 11 degete mai mult decât numărul obișnuit pentru o pisică.

Potrivit informațiilor publicate de Guinness World Records, Erebus este deținut de Kendra Vandenbloomer și Hunter Nett, din Kaukauna. Cei doi au observat încă de la naștere că puiul avea un număr neobișnuit de mare de degete.

Cum arată lăbuțele pisicii care a stabilit recordul mondial

Erebus are opt degete la una dintre lăbuțe și câte șapte la fiecare dintre celelalte trei. Aspectul neobișnuit este cauzat de polidactilie, o particularitate genetică prin care unele animale se nasc cu degete suplimentare.

Polidactilia este întâlnită relativ frecvent la pisici și este cunoscută inclusiv în rândul rasei Maine Coon. În cazul lui Erebus, însă, numărul degetelor este cel mai mare consemnat oficial pentru o pisică.

Fotografiile cu lăbuțele sale arată foarte clar diferența față de anatomia obișnuită a unei pisici și sunt, fără îndoială, unul dintre cele mai spectaculoase elemente ale acestei povești.

Radiografiile au ajutat la confirmarea recordului

Erebus a trecut și printr-un moment dificil la începutul vieții. Potrivit relatărilor din presa americană, puiul a avut o problemă gravă de sănătate după un incident de aspirație și a dezvoltat pneumonie.

Erebus

Erebus / sursa foto: captură video

A fost tratat de urgență, iar radiografiile realizate în timpul îngrijirilor medicale au devenit ulterior utile și pentru documentarea numărului neobișnuit de degete.

După recuperare, proprietarii au continuat procedura necesară pentru recunoașterea oficială a recordului.

Recordul precedent avea 28 degete

Înaintea lui Erebus, recordul mondial era de 28 degete. Acesta fusese stabilit în 2002 de o pisică din Canada, Jake the Polydactyl Cat.

Mai devreme în 2026, o altă pisică din Michigan, pe nume Toby Henderson, egalase recordul de 28 degete. Erebus a devenit însă primul exemplar recunoscut oficial cu 29 degete.

Guinness World Records confirmă că noul record a fost stabilit în Kaukauna, Wisconsin, iar Erebus este în prezent deținătorul titlului pentru „cele mai multe degete la o pisică”.

O particularitate genetică rară, dar bine cunoscută

Polidactilia nu este o boală în sine, ci o particularitate genetică ce determină apariția unor degete suplimentare. Unele pisici polidactile au doar unul sau două degete în plus, în timp ce cazurile cu un număr foarte mare de degete sunt mult mai rare.

În cazul lui Erebus, combinația dintre cele 29 de degete și distribuția lor pe toate cele patru lăbuțe a dus la depășirea unui record mondial care rezistase timp de peste două decenii.

Erebus Anomaly a intrat astfel oficial în Cartea Recordurilor cu 29 de degete, o performanță care depășește precedentul record de 28 și îl transformă în actualul deținător al titlului mondial. Iar fotografiile cu lăbuțele sale sunt cele care explică cel mai bine de ce povestea pisicii din Wisconsin a atras atenția în întreaga lume.

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