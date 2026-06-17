Jurnalistul argentinian Enrique Macaya Márquez, în vârstă de 91 de ani, a comentat marți seara victoria Argentinei împotriva Algeriei, bifând astfel al 18-lea turneu final de Cupă Mondială din cariera sa impresionantă.

Pentru un om de presă care a traversat aproape șapte decenii de fotbal la cel mai înalt nivel, fiecare turneu pare o continuare firească a unei povești care a început în urmă cu mai bine de jumătate de secol.

Născut la 20 noiembrie 1934, Enrique Macaya Márquez a început să lucreze în presă în anii tinereții. În 1958, la doar 23 de ani, a acoperit primul său turneu final de Cupă Mondială, organizat în Suedia, în perioada în care lucra la radio.

De atunci, jurnalistul argentinian nu a mai lipsit de la nicio ediție a competiției supreme din fotbalul mondial.

La 68 de ani distanță, Macaya Márquez continuă să fie activ în presă, lucrând pentru postul de televiziune DSports, într-un program redus din cauza vârstei și a stării de sănătate.

Marți seara, el a comentat hat-trick-ul reușit de Lionel Messi în meciul cu Algeria, într-un nou moment care a adăugat o filă suplimentară în lunga sa carieră jurnalistică.

„Mă simt obligat să o fac. Nu știu cât va mai dura, dar, în orice caz, voi încerca să profit la maximum de Cupa Mondială pe care o am aici”, a declarat jurnalistul argentinian pentru colegii săi din presă.

De-a lungul timpului, Enrique Macaya Márquez a trăit fotbalul dintr-o poziție privilegiată, fiind martor direct al evoluțiilor unor legende precum Alfredo Di Stéfano, Pelé, Ferenc Puskás, Eusébio, Diego Maradona, dar și ale starurilor ultimelor decenii.

În 1994, în timpul Cupei Mondiale din Statele Unite, când Diego Maradona a refuzat să vorbească cu presa după suspendarea pentru dopaj, Macaya Márquez a fost singurul jurnalist căruia i-a acordat un interviu.

Pentru jurnalistul argentinian, unul dintre cele mai importante nume din fotbal rămâne Alfredo Di Stéfano, cu care a avut o relație personală în copilărie.

„Locuiam la 50 de metri de casa lui. Am avut un chioșc de ziare, iar el venea și citea ziarele. Apoi mă ducea la el acasă și jucam fotbal. Era mai în vârstă decât mine. Mai târziu, a devenit idolul meu. Pentru mine, având în vedere ce am văzut la vremea respectivă, el era cel mai bun. Dar, ei bine, acea prietenie mi-a influențat poate opinia...”, a povestit Macaya Márquez.

Cu aproape 70 de ani de experiență în presa sportivă, Enrique Macaya Márquez rămâne o voce de referință în evaluarea evoluției fotbalului mondial.

El consideră că sportivii de astăzi sunt mai bine pregătiți fizic, dar nu neapărat superiori din punct de vedere tehnic generațiilor anterioare.

„Jucătorii sunt mai bine pregătiți, mai rezistenți și mai puternici. Dar asta nu înseamnă că sunt mai buni din punct de vedere tehnic”, a spus jurnalistul argentinian.

Prin longevitatea sa profesională, Enrique Macaya Márquez a devenit unul dintre cei mai constanți martori ai istoriei fotbalului mondial, acoperind transformarea jocului de la epoca marilor legende clasice până la era actuală a super-starurilor globale.

La 91 de ani, continuă să fie prezent la Cupa Mondială, acolo unde și-a construit întreaga carieră și reputație.