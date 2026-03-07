Emisiunea Din dragoste revine pe micile ecrane. Mircea Radu stârnește nostalgii cu cel mai recent videoclip

Emisiunea „Din Dragoste”, cunoscutul format TV prezentat de Mircea Radu în anii 2000, ar putea reveni pe micile ecrane. Prezentatorul a publicat recent pe rețelele de socializare un videoclip care sugerează reluarea proiectului televizat, producând numeroase reacții în rândul celor care urmăresc activitatea sa online.

Show-ul „Din Dragoste” a fost difuzat timp de aproape un deceniu la Antena 1, în perioada 2000–2009, devenind unul dintre cele mai cunoscute formate de televiziune din acea perioadă. Programul era construit în jurul poveștilor de iubire și al întâlnirilor dintre persoane care încercau să își recâștige partenerii sau să își declare sentimentele.

Recent, Mircea Radu a distribuit pe conturile sale de social media un videoclip care a atras rapid atenția utilizatorilor. În imaginile publicate, prezentatorul apare într-o parcare, urcându-se în caravana inscripționată cu numele emisiunii „Din Dragoste”.

Materialul video nu conține explicații suplimentare despre un posibil proiect televizat, însă mesajul care însoțește imaginile a alimentat speculațiile privind revenirea emisiunii. „Abia aștept”, a scris Mircea Radu în dreptul videoclipului publicat online.

Postarea a fost rapid distribuită și comentată de numeroși utilizatori, iar secțiunea de comentarii s-a umplut cu reacții din partea celor care au urmărit emisiunea în anii în care era difuzată la televiziune.

După publicarea imaginilor, mulți dintre urmăritorii prezentatorului și-au exprimat entuziasmul și nostalgia pentru formatul TV care a fost popular în anii 2000.

În comentariile lăsate la postare, un utilizator a scris: „Dacă revine emisiunea plătesc cablu și ne uităm la emisiune cu tot familionul”.

Alți internauți au făcut referire la amintirile legate de perioada în care urmăreau programul la televizor. „Îmi cumpăr TV, îmi fac timp, ce Netflix când ai nostalgia 2000”, a comentat o persoană.

De asemenea, un alt mesaj publicat în secțiunea de comentarii arată interesul publicului pentru relansarea show-ului: „Să înțeleg că începe un alt sezon al emisiunii „Din Dragoste”! Cu ce televiziune ați bătut palma? Abia aștept și eu!”.

Au existat și reacții din partea unor persoane care spun că urmăreau emisiunea în copilărie.

„Nu mi vine sa cred. E pe bune?? Abia aștept. Eram mică și mă uitam la emisiune. Marțea de la 20 să zic că era”, a scris un alt utilizator.

În același timp, alți comentatori au transmis mesaje de susținere pentru proiect. „Ce mă bucur să văd din nou emisiunea Din Dragoste”, „Ce vremuri frumoase! Mult succes în continuare! Ne-am dori să avem o emisiune din nou cu dumneavoastră” și „Timpul a trecut dar Din Dragoste a rămas în sufletele noastre. Abia aștept să înceapă” sunt doar câteva dintre reacțiile publicate.

„Din Dragoste” a fost una dintre emisiunile care au marcat televiziunea românească în primul deceniu al anilor 2000. Programul prezenta povești reale ale participanților, care apelau la echipa emisiunii pentru a transmite mesaje sau pentru a încerca să își repare relațiile.

De-a lungul celor nouă ani în care a fost difuzată, emisiunea a avut un public numeros și a devenit un format recognoscibil în grila Antena 1.

În prezent, Mircea Radu nu a oferit detalii oficiale despre o eventuală relansare a programului sau despre postul de televiziune care ar putea difuza emisiunea. Videoclipul publicat pe rețelele sociale și mesajul „Abia aștept” au generat însă numeroase speculații privind revenirea formatului „Din Dragoste”.