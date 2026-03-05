Ce face Codin Maticiuc cu banii. Investiții care astăzi se dovedesc riscante

Codin Maticiuc a explicat la o emisiune faptul că el a făcut investiții masive în imobiliarele din Dubai. Drept urmare a ajuns să aibă peste 10 apartamente acolo.

Actorul a explicat că în acest moment are invesitiții serioase în Dubai. Ideea nu ar fi fost a lui, ci a tatălui care și-a dorit acest lucru. Drept urmare, Maticiuc a făcut investițiile. ”Cred așa despre Dubai, în primul rând am cumpărat un număr destul de mare pentru mine de apartamente acolo.

Să zicem peste 10, ca să fie așa, un număr. Pentru mine este un număr destul de mare. Este vorba și de o investiție pe care tatăl meu și-a dorit-o pentru că eu am fost de părere că suntem supra expuși să mai dăm din ele. Iar tata a fost exact pe alt principiu”, a spus producătorul.

Cel care conduce inițiativa caritabilă ”Spitale publice din bani privați”, a explicat și care este realitatea imobiliară de acum din dubai. ”Este o mică scădere, este și o stagnare clară la prețuri, dar tot cred foarte mult în piața aia. Eu am și revândut din ele, vreo 7. Câteva le am închiriate”, a mai spus omul de afaceri.

Pe de altă parte, actorul a mai spus că își dorește să își petreacă sărbătorile Pascale în Dubai. Numai că în situația dată nu știe exact dacă acest lucru se va și întâmpla. Mai ales că vrea să meargă acolo cu întreaga familie, deci situația ar trebui să fie foarte sigură. În acest moment lucrurile sunt destul de neclare în zonă.

Asta pentru că spațiul aerian nu pare să fie tocmai ferit de pericole. Din acest motiv nici zborurile nu sunt ușor de accesat. O parte dintre românii care sunt acolo deja de câteva săptămâni încă nu se pot întoarce acasă.