Emisarii lui Trump, la Moscova. Cât de aprope e pacea din Ucraina

În dimineața zilei de marți, 11 februarie, un avion de afaceri Gulfstream G650ER a ajuns la Moscova, din Washington, aterizând pe aeroportul Vnukovo, potrivit unor canale de Telegram din Rusia și Ucraina.

Presa a sugerat că avionul ar putea fi al lui Steve Whitkoff, trimisul special al președintelui SUA, Donald Trump, pentru Orientul Mijlociu. Totuși, publicațiile nu au prezentat nicio dovadă care să susțină această afirmație.

Agenția rusă Federală de Transport Aerian a comunicat pentru TASS că un avion a aterizat la Moscova venind din Washington, realizând un „zbor tehnic unic în cadrul practicii obișnuite de cooperare umanitară".

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui rus, a afirmat că autoritățile ruse nu intenționează să aibă contacte cu Steve Whitkoff, unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai președintelui american Donald Trump.

Peskov a făcut această declarație în cadrul unui briefing cu jurnaliștii, pe 11 februarie, referindu-se la informațiile conform cărora Whitkoff ar fi călătorit la Moscova.

