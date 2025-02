International Trump a vorbit cu Putin: Vreau să pun capăt acestui război nenorocit







Președintele american Donald Trump a dezvăluit, exclusiv pentru The New York Post, că a vorbit cu Putin la telefon. Liderul SUA spune că președintele Rusiei „dorește ca oamenii să nu mai moară” în războiul din Ucraina.

Ce a vorbit Trump cu Putin

Președintele Donald Trump a vorbit la telefon cu liderul rus Vladimir Putin pentru a încerca să negocieze încheierea războiului din Ucraina, a declarat el pentru The New York Post într-un interviu exclusiv acordat la bordul Air Force One.

„Mai bine nu spun”, a răspuns Trump când a fost întrebat de câte ori au vorbit cei doi lideri.

Dar liderul de la Casa Albă crede că lui Putin „îi pasă” de masacrele de pe câmpul de luptă. „Vrea să vadă că încetează să mai moară oamenii”, a spus Trump.

„Toți acei oameni morți. Oameni tineri, tineri, frumoși. Sunt ca și copiii noștri, două milioane dintre ei – și fără motiv”.

Trump, atac la Biden: A fost o rușine pentru națiunea noastră

Războiul din Ucraina, care durează deja de trei ani, „nu s-ar fi întâmplat niciodată” dacă ar fi fost el președinte în 2022, a afirmat Trump.

„Am avut întotdeauna o relație bună cu Putin”, a spus el, spre deosebire de Joe Biden, predecesorul său.

„Biden a fost o rușine pentru națiunea noastră. O rușine totală.”

Donald Trump a mai spus că are un plan concret pentru a pune capăt războiului. „Sper să fie rapid. În fiecare zi mor oameni. Acest război este atât de rău pentru Ucraina. Vreau să pun capăt acestui război nenorocit”, a mai spus președintele SUA.

Ce vor face Waltz și Vance pentru pacea din Ucraina, zilele următoare

Iar adresându-se consilierului de securitate națională Mike Waltz, care i s-a alăturat în interviul acorda la bordul Air Force One vineri seară, președintele a spus:

„Să începem aceste întâlniri. Vor să se întâlnească. În fiecare zi mor oameni. Tineri soldați, tineri frumoși sunt uciși. Tineri, ca fiii mei. De ambele părţi. Peste tot câmpul de luptă”.

Vicepreședintele Vance se va întâlni cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Conferința de securitate de la München săptămâna viitoare.

Trump a spus că dorește să încheie un acord de 500 de milioane de dolari cu Zelenski pentru a accesa minerale și gaze rare din Ucraina, în schimbul garanțiilor de securitate în orice potențial acord de pace.

Cum vede Trump rezolvarea situației din Orientul Mijlociu. Plan pentru Iran

Despre Iran, Trump a spus pentru The New York Post: „Aș dori să se încheie un acord cu Iranul în domeniul non-nuclear. Aș prefera asta decât să bombardez. (...) Ei nu vor să moară. Nimeni nu vrea să moară”.

„Dacă am face înțelegerea, Israelul nu i-ar bombarda”, a adăugat președintele Trump.

Dar el nu a dezvăluit detalii despre eventualele negocieri cu Iranul: „Într-un fel, nu-mi place să vă spun ce o să le spun. Știți, nu e frumos.”

„Aș putea spune ce trebuie să le spun și sper că ei decid că nu vor face ceea ce se gândesc să facă în prezent. Și cred că vor fi cu adevărat fericiți. Le-aș spune că voi face o înțelegere” cu ei, a mai spus Trump.

În ceea ce privește ceea ce ar oferi Iranului în schimb, Donald Trump a spus: „Nu pot spune asta pentru că este prea urât. Dar nu-i voi bombarda”.