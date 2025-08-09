Monden

Eminem, despre dependenţa sa de droguri în noul său documentar: Nu voiam să mai simt nimic

Eminem, despre dependenţa sa de droguri în noul său documentar: Nu voiam să mai simt nimic
Rapperul american Eminem, pe numele său real Marshall Bruce Mathers, a lansat un film documentar autobiografic, prezentat într-o proiecție unică la cinema. Intitulat „Stans”, documentarul explorează diferitele etape ale carierei sale, care a început la sfârșitul anilor 1980, și include imagini rare de arhivă, reconstituiri stilizate și interviuri exclusive. Printre subiectele abordate se află și dependența de droguri, de care artistul din Missouri a suferit până în 2007.

Dependența de droguri, prezentată în documentar

Dependența lui Eminem a început la sfârșitul anilor 1990, când a consumat cantități mari de Vicodin, Valium și Xanax, medicamente folosite inițial pentru a combate durerea și anxietatea. Dependența a durat până la sfârșitul anilor 2010, când rapperul a decis să renunțe la droguri.

„A trebuit să învăț să merg, să vorbesc și să fac rap din nou”, mărturisește el în documentarul său, la aproximativ 17 ani după acea perioadă dificilă.

Artistul în vârstă de 52 de ani își amintește de unul dintre cele mai grele momente din acea perioadă: ziua în care a ratat ziua de naștere a fiicei sale, Hailie Jade. „Am plâns pentru că m-am gândit: 'Doamne, am ratat asta'. Îmi tot spuneam: 'Vrei să ratezi asta din nou? Vrei să ratezi totul? Dacă nu o poți face pentru tine, dobitocule, fă-o măcar pentru ei”, a povestit rapperul.

Eminem: „Nu voiam să mai simt nimic”

În 2022, rapperul a vorbit despre dependența de droguri într-un interviu acordat revistei XXL. El a mărturisit că apela la mai mulți dealeri în același timp pentru a obține droguri, iar dependența sa a atins apogeul în 2006, când a aflat despre moartea prietenului său, Proof.

„Eram singur acasă, stăteam în pat, nu mă puteam mișca, mă uitam în tavan. Luam și mai multe pastile. Nu am putut să merg timp de două zile, iar consumul meu a crescut rapid. Nu voiam să mai simt nimic” a povestit el, acum doi ani.

Astăzi, prin intermediul documentarului său, Eminem se declară încântat de faptul că a reușit să își depășească dependența: „A avut un efect. Mi-a luminat viața”.

